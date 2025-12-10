Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti Grubu’nda "Aile ve Çocuk" toplantısı: Doğum izni, internet kısıtlaması gündemde

        AK Parti Grubu’nda "Aile ve Çocuk" toplantısı: Doğum izni, internet kısıtlaması gündemde

        AK Parti Grubunda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla "Aile ve Çocuk" gündemli bir toplantı yapıldı. Doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocuklar masadaydı. Bu başlıklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin hazırlıkları ele alındı. Peki, düzenleme ne zaman Meclis'e sunulacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 10.12.2025 - 20:09 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve çocuk paketi yolda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte "Aile ve Çocuk" gündemli bir toplantı yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da katıldı. Toplantıda doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocuklar başlıkları masadaydı.

        DOĞUM İZNİNİN 20 YA DA 24’E ÇIKARILMASI GÜNDEMDE

        16 haftalık doğum izninin 20 ya da 24’e çıkarılması gündemde. Memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyor. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni de 10 güne çıkarılacak.

        REKLAM

        ÇOCUKLARA İNTERNET KISITLAMASI

        Bir diğer başlık ise çocuklara yönelik internet kısıtlamasıydı. 15 yaş altı çocuklara hesap açmama yükümlülüğü getirilmesi gündemde. Çocukların sanal medyanın olumsuzluklarından korunması hedefleniyor.

        ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMEMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

        Toplantıda çocukların suça sürüklenmemesi için alınacak önlemler de ele alındı. Çocukların suça bulaşmaması için eğitim ve takibin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması bekleniyor. Meclis'te kurulan suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak.

        “ÇOCUĞUN İYİ GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLER ALACAĞIZ”

        AK Parti kaynakları, "Çocuğun iyi gelişmesini sağlayacak üstün yararı gözetecek tedbirler alacağız" dedi.

        TEKLİF OCAK AYININ ORTASINDA MECLİS'TE OLACAK

        Aile Bakanlığı ile koordineli hazırlanan teklifin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Teklifin ocak ayının ortasında Meclis'e sunulması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çocuğa internet kısıtı
        #doğum izni
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!