AK Parti Grubu’nda "Aile ve Çocuk" toplantısı: Doğum izni, internet kısıtlaması gündemde

AK Parti Grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte "Aile ve Çocuk" gündemli bir toplantı yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da katıldı. Toplantıda doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocuklar başlıkları masadaydı.

DOĞUM İZNİNİN 20 YA DA 24’E ÇIKARILMASI GÜNDEMDE

16 haftalık doğum izninin 20 ya da 24’e çıkarılması gündemde. Memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyor. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni de 10 güne çıkarılacak.

ÇOCUKLARA İNTERNET KISITLAMASI

Bir diğer başlık ise çocuklara yönelik internet kısıtlamasıydı. 15 yaş altı çocuklara hesap açmama yükümlülüğü getirilmesi gündemde. Çocukların sanal medyanın olumsuzluklarından korunması hedefleniyor.

ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMEMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Toplantıda çocukların suça sürüklenmemesi için alınacak önlemler de ele alındı. Çocukların suça bulaşmaması için eğitim ve takibin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması bekleniyor. Meclis'te kurulan suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak.