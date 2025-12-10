AK Parti Grubu’nda "Aile ve Çocuk" toplantısı: Doğum izni, internet kısıtlaması gündemde
AK Parti Grubunda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla "Aile ve Çocuk" gündemli bir toplantı yapıldı. Doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocuklar masadaydı. Bu başlıklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin hazırlıkları ele alındı. Peki, düzenleme ne zaman Meclis'e sunulacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..
AK Parti Grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte "Aile ve Çocuk" gündemli bir toplantı yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da katıldı. Toplantıda doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocuklar başlıkları masadaydı.
DOĞUM İZNİNİN 20 YA DA 24’E ÇIKARILMASI GÜNDEMDE
16 haftalık doğum izninin 20 ya da 24’e çıkarılması gündemde. Memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyor. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni de 10 güne çıkarılacak.
ÇOCUKLARA İNTERNET KISITLAMASI
Bir diğer başlık ise çocuklara yönelik internet kısıtlamasıydı. 15 yaş altı çocuklara hesap açmama yükümlülüğü getirilmesi gündemde. Çocukların sanal medyanın olumsuzluklarından korunması hedefleniyor.
ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMEMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
Toplantıda çocukların suça sürüklenmemesi için alınacak önlemler de ele alındı. Çocukların suça bulaşmaması için eğitim ve takibin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması bekleniyor. Meclis'te kurulan suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak.
“ÇOCUĞUN İYİ GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLER ALACAĞIZ”
AK Parti kaynakları, "Çocuğun iyi gelişmesini sağlayacak üstün yararı gözetecek tedbirler alacağız" dedi.
TEKLİF OCAK AYININ ORTASINDA MECLİS'TE OLACAK
Aile Bakanlığı ile koordineli hazırlanan teklifin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Teklifin ocak ayının ortasında Meclis'e sunulması bekleniyor.