        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son faiz kararları açıklanıyor: Fed ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?

        Giriş: 10 Aralık 2025 - 13:44 Güncelleme: 10 Aralık 2025 - 14:00

        Gözler merkez bankalarının faiz kararında... Bu akşam Fed, yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. Peki piyasalarının beklentisi ne yönde? Fed'in faiz kararı altını nasıl etkiler? Yüzde 0,87 olarak açıklanan Kasım ayı enflasyonu, TCMB'nın faiz kararında etkili olur mu? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Ekonomi Yazarı Rahim Ak yanıtladı.

         

