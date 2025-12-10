10 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...
* "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 2 kişi Yalova Emniyet Müdürlüğün'de
* Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi
* Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nde oynayacaklar Brann maçı öncesinde, Marco Asensio'nun kadroda olmayacağını açıkladı
* Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten'i ağırladı. İşiten; "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi" dedi
* Bugün, 10 Aralık İnsan Hakları Günü