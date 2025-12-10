Habertürk
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 10 Aralık 2025 - 16:48 Güncelleme: 10 Aralık 2025 - 17:11

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 2 kişi Yalova Emniyet Müdürlüğün'de

        * Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi

        * Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nde oynayacaklar Brann maçı öncesinde, Marco Asensio'nun kadroda olmayacağını açıkladı

        * Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten'i ağırladı. İşiten; "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi" dedi

        * Bugün, 10 Aralık İnsan Hakları Günü

        BAKMADAN GEÇME

        Üniversitede eski eşini öldüren sanık, otomobili kiralayıp, tüfeği de internetten almış
        Şanlıurfa - Dövdüğü eşinin öldüğünü zannedip olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı
        YOĞUN RAKABET NEDENİYLE KASKODA FİYAT ARTAMADI
        İçine su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi
