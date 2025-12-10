"Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"

Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre, gezegendeki en zengin yüzde 0,001'lik kesimi oluşturan yaklaşık 60 bin milyonerin ortalama serveti neredeyse 1 milyar Euro. Bununla beraber nüfusun en alt yüzde 50'lik kesimindeki bir kişinin ortalama serveti yalnızca yaklaşık 6.500 Euro.

Rapor, küresel gelir ve servet eşitsizliğine ilişkin açık erişimli bir kaynak olan Dünya Eşitsizlik Veritabanı'nı ve gelir, cinsiyet ve siyaset de dahil olmak üzere farklı alanlardaki eşitsizliği anlamak için yapılan yeni araştırmaları derlenerek hazırlandı.

Araştırmaya göre, servetin 'tarihi rekoru' görmesine rağmen, 'çok eşitsiz dağıldığını' ve en zengin yüzde 10'luk kesimin dünya genelinde kişisel servet ve toplam gelirin en büyük payına sahip. Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10'luk kesimi servetin yüzde 75'ine sahipken, alt yarısı sadece yüzde 2'sine sahip konumda.

Rapora göre, küresel servetin en üst yüzde 0,001'lik kesiminin elindeki pay 1995'te yaklaşık yüzde 4 iken şimdilerde yüzde 6'nın üzerine çıktı. Milyonerlerin serveti 1990'lardan bu yana yıllık yaklaşık yüzde 8 oranında artış gösterdi. Bu oran, en alt yüzde 50'lik kesimin artış oranının neredeyse iki katı.