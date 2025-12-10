Habertürk
Habertürk
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip" - İş-Yaşam Haberleri

        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"

        Dünya Eşitsizlik Raporu'nun son raporuna göre ultra zenginlerin serveti tarihi bir artış yaşıyor. Rapora göre dünya nüfusunun yüzde 0,001'ini oluşturan 60 binden az insan, insanlığın alt yarısının tamamının sahip olduğundan üç kat daha fazla servete sahip

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 10.12.2025 - 16:48
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre, gezegendeki en zengin yüzde 0,001'lik kesimi oluşturan yaklaşık 60 bin milyonerin ortalama serveti neredeyse 1 milyar Euro. Bununla beraber nüfusun en alt yüzde 50'lik kesimindeki bir kişinin ortalama serveti yalnızca yaklaşık 6.500 Euro.

        Rapor, küresel gelir ve servet eşitsizliğine ilişkin açık erişimli bir kaynak olan Dünya Eşitsizlik Veritabanı'nı ve gelir, cinsiyet ve siyaset de dahil olmak üzere farklı alanlardaki eşitsizliği anlamak için yapılan yeni araştırmaları derlenerek hazırlandı.

        Araştırmaya göre, servetin 'tarihi rekoru' görmesine rağmen, 'çok eşitsiz dağıldığını' ve en zengin yüzde 10'luk kesimin dünya genelinde kişisel servet ve toplam gelirin en büyük payına sahip. Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10'luk kesimi servetin yüzde 75'ine sahipken, alt yarısı sadece yüzde 2'sine sahip konumda.

        Rapora göre, küresel servetin en üst yüzde 0,001'lik kesiminin elindeki pay 1995'te yaklaşık yüzde 4 iken şimdilerde yüzde 6'nın üzerine çıktı. Milyonerlerin serveti 1990'lardan bu yana yıllık yaklaşık yüzde 8 oranında artış gösterdi. Bu oran, en alt yüzde 50'lik kesimin artış oranının neredeyse iki katı.

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile dört yılda bir hazırlanan rapor, küresel ekonomik eşitsizlik konusunda en büyük açık erişimli veri tabanından yararlanıyor ve konuyla ilgili uluslararası kamuoyunda konuya yönelik tartışmaları şekillendiriyor. Dünya nüfusunun son verilere göre yaklaşık 8.2 milyar olduğu tahmin ediliyor.

