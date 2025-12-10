Habertürk
Habertürk
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, komşu iki aile arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 43 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Evlerin ateşe verildiği olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 13:14 Güncelleme: 10.12.2025 - 13:14
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        Hatay'da olay, dün akşam saatlerinde Altınözü Tepehan Mahallesi’nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında sokak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        TAŞ, SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

        DHA'daki habere göre taraflar, birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Olayda İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K., tekme, yumruk, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

        7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılardan durumu ağır olan İ.K. (43), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
