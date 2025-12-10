Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!

Hatay'da olay, dün akşam saatlerinde Altınözü Tepehan Mahallesi’nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında sokak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TAŞ, SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

DHA'daki habere göre taraflar, birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Olayda İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K., tekme, yumruk, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan İ.K. (43), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.