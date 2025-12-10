Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!

İstanbul Arnavutköy'de olay, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, motosiklet ile gelen 2 şüpheli, kapıdan silah zoruyla girdikleri Suriye uyruklu aileye ait dairede, 4 yaşındaki Nura M. anne Rengin H.'yi (44), darp ederek ağızlarını bantladı.

DURDURMAK İSTERKEN O DA DARP EDİLDİ

DHA'daki habere göre bu sırada eve gelen Nura'nın ağabeyi Murat M.(20) de durdurmak istediği şüpheliler tarafından darp edildi. Evdeki 3 kişiyi darp eden şüpheliler, toplam değeri 200 bin lira olan ziynet eşyası ve bir miktar dövizi gasp ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Darp edilen Nura, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu için hastaneye başvuran Rengin H. ile oğlu Murat M.'nin işlemlerin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

"ALTINLARI VERMEZSENİZ ÖLDÜRÜRÜM"

Regin H.'nin oğlu Berzan M., "Ben çalışırken teyzem beni aradı. Hırsızların evi bastığını söyledi. Ben geldiğimde annemi falan hep bantlamışlar. Silahla onu tehdit etmişler. Benim 4 yaşındaki kardeşimi de darp ettiler. Annemi ise gözünden darp ettiler. Silahlı 2 kişiydiler, motosiklet ile geldiler. 'Altınları vermezseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etmişler. Annem kolumdakileri çıkartıyor. Ardından yatak odasına girip her şeyi dağıtıyorlar. O sırada benim 20 yaşındaki kardeşim geliyor, kapıyı çalıyor.