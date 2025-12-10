Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!

        İstanbul'da, iddiaya göre bir eve silah zoruyla giren şüpheliler, 4 yaşındaki Nura M. ve anne Rengin H.'yi darp ederek ağızlarını bantladı. Silah zoruyla annenin kolundaki bilezikleri almaya çalışan şüpheliler, o sırada eve gelen ve onları durdurmak isteyen Murat M.'yi de darp ederek toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi gasp etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Arnavutköy'de olay, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, motosiklet ile gelen 2 şüpheli, kapıdan silah zoruyla girdikleri Suriye uyruklu aileye ait dairede, 4 yaşındaki Nura M. anne Rengin H.'yi (44), darp ederek ağızlarını bantladı.

        DURDURMAK İSTERKEN O DA DARP EDİLDİ

        DHA'daki habere göre bu sırada eve gelen Nura'nın ağabeyi Murat M.(20) de durdurmak istediği şüpheliler tarafından darp edildi. Evdeki 3 kişiyi darp eden şüpheliler, toplam değeri 200 bin lira olan ziynet eşyası ve bir miktar dövizi gasp ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Darp edilen Nura, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu için hastaneye başvuran Rengin H. ile oğlu Murat M.'nin işlemlerin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

        REKLAM

        "ALTINLARI VERMEZSENİZ ÖLDÜRÜRÜM"

        Regin H.'nin oğlu Berzan M., "Ben çalışırken teyzem beni aradı. Hırsızların evi bastığını söyledi. Ben geldiğimde annemi falan hep bantlamışlar. Silahla onu tehdit etmişler. Benim 4 yaşındaki kardeşimi de darp ettiler. Annemi ise gözünden darp ettiler. Silahlı 2 kişiydiler, motosiklet ile geldiler. 'Altınları vermezseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etmişler. Annem kolumdakileri çıkartıyor. Ardından yatak odasına girip her şeyi dağıtıyorlar. O sırada benim 20 yaşındaki kardeşim geliyor, kapıyı çalıyor.

        "ZARARIMIZ 200 BİN TL'YE YAKIN"

        Sanki onun babasının evi, şüpheli çok rahat bir şekilde kapıyı açıyor. Kardeşim siz kimsiniz diyerek bir kişinin üzerine saldırıyor. Diğeri de gelip kardeşimi darp edip kaçıyorlar. Motosiklet plakasız, kardeşim bir süre peşlerinden koşuyor yakalamak için. Ardından polislere haber verdik, polisler geldi inceleme yaptılar, bekliyoruz. Annem, 3 yaşındaki ve 20 yaşındaki kardeşim şu an hastanedeler, darp raporu almak için. Ondan sonra karakola gidip şikayetçi olacağız. Zararımız 200 bin liraya yakın' dedi.

        "AĞIZLARINI BANTLAMIŞLAR"

        Dairenin yaklaşık 1 aydır izlendiğini öne süren Berzan M. "Bir ay önce saat 08.00'da evden çıkarken, ben kapıyı normalde kapatıyorum. Annem namaza kalktığı sırada bir ses duyuyor. Balkondan ne olduğunu anlamak için bakınca 2 kişiyi görüyor. O zaman hafif ticari bir araçla gelmişlerdi. Annem plaka almamıştı. Yaklaşık bir ay boyunca bizim ev izleniyordu.

        Normalde yatmıyorduk, yakalamak için. Bugün biz çalışıyorduk, annem, teyzem ve küçük kardeşim evde tek oldukları sırada gelmişler. Darp etmişler, bantlamışlar ağızlarını falan. Bu kapıdan çok rahat bir şekilde girmişler, sanki onların evi. Ben bile 14 senedir bu evde yaşıyorum, böyle rahat giremiyorum. 2 bilezik, 4 yüzük bir miktar Euro ve Türk lirası çalmışlar' ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!