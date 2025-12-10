Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar! | Son dakika haberleri

        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!

        Samsun'da otomobili ile 10 yaşındaki Sezin Sezgin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Olayda sürücü Hülya Ö.'nün, anne Ece Sezgin'e "Çocuğuna sahip çıksaydın" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:11
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Samsun'da otomobili ile çarptığı Sezin Sezgin'in (10) ölümüne neden olan sürücü Hülya Ö. (32) 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 10 Aralık 2024'te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana geldi.

        Annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin'e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Sezin Sezgin hayatını kaybetti, diğer yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSAYDIN"

        Olayın ardından gözaltına alınan Hülya Ö. ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu" dedi. Hülya Ö.'ye ev hapsi verildi. Ayrıca Hülya Ö.'nün, anne Ece Sezgin'e "Çocuğuna sahip çıksaydın" dediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin'in yolu kontrol etmeden çıkması nedeniyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.'nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Raporda ayrıca Hülya Ö.'nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp, hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.

        EV HAPSİ CEZASI KALDIRILDI

        10 Nisan'da görülen davada savunma yapan Hülya Ö., "Ben de bir anneyim. Seyir halindeydim, hızlı değildim. Önüme bir şey çıktı ama ne olduğunu görmedim. Araçtan indikten sonra çocuğa vurduğumu fark ettim. Görüş mesafesi yoktu. Zamanında frene basma fırsatım olmadı. Kaza gerçekleştikten sonra olay yerinden de ayrılmadım, yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi. Mahkeme, sanık ve tanıkları dinledikten sonra sanığa verilen ev hapsi ile elektronik kelepçe kararını kaldırıp, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        3 AY SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

        Dava ile ilgili son duruşma dün görüldü. Mahkeme, sanığı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, 'iyi hal' indirimi uyguladı. Böylece sanığın cezası 1 yıl 10 ay 15 güne düştü, sanığın kişilik özellikleri ve bir daha suç işlemeyeceğine dair oluşturduğu olumlu kanaat gerekçesiyle hükmün açıklanması da geriye bırakıldı. Ayrıca sanığın ehliyetine 3 ay süreyle el konuldu.

