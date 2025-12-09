Monaco: 1 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Folarin Balogun'un attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar böylelikle 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.
Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Folarin Balogun kaydetti.
Bu sonucun ardından Monaco yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 9 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar ise 9 puanda kaldı.
Turnuvanın 7. maçında Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Monaco ise 20 Ocak Salı günü deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.
UĞURCAN PENALTI KURTARDI
Hollandalı hakem Danny Makkelie, 53. dakikada VAR incelemesi sonucu Monaco'ya penaltı verdi. Denis Zakaria'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır köşeyi doğru bildi ve gole izin vermedi. 29 yaşındaki file bekçisi 68. dakikada sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
JAKOBS, ESKİ TAKIMINA KARŞI!
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, eski takımı Monaco karşısında ilk 11'de forma giydi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise müsabakasında risk alarak sahaya çıkan ve 53. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jakobs, sonrasında Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.
Tedavisi yeni tamamlanan Jakobs, yine tam hazır olmamasına rağmen Monaco maçında forma giydi. 2021-2024 arasında 3 sezon Monaco'da oynayan Senegalli sol bek, II. Louis Stadı'na sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.
SALLAI 2 MAÇ SONRA SAHADA
Galatasaray'da cezası nedeniyle son 2 resmi maçı kaçıran Roland Sallai, formasına kavuştu.
Son olarak Union SG karşılaşmasında forma giyen Macar futbolcu, kırmızı kart cezası nedeniyle Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı.
Sağ bek rotasyonunda yokluğunda sorun yaşayan Galatasaray'da Sallai'nin dönüşüyle Davinson Sanchez de yeniden stopere kaydırıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Soldan hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, atağa katılan Jakobs'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan, uygun durumda bekletmeden vurdu ancak top, farklı şekilde auta çıktı.
16. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlkay'ın ortasında arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, auta gitti.
19. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Vanderson'un hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcunun şutunda top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
21. dakikada Akliouche'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan kornerde Salisu'nun pasında kale önündeki Balogun, topu kafayla auta gönderdi.
24. dakikada Minamino'nun soldan ortasında altıpas gerisindeki Balogun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
30. dakikada Akliouche'nin ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan, sağına uçarak topu kornere tokatladı.
34. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı.
36. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti.
Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
47. dakikada Uğurcan Çakır kritik bir kurtarışa daha imza attı. Vanderson'un ceza sahasına gönderdiği pasta Minamino'nun uygun durumdaki şutunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topu almak isteyen Minamino, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalsa da Hollandalı hakem Makkelie, devam kararı verdi. Belçikalı Video Yardımcı Hakem Bram Van Driessche'nin uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Makkelie, Sanchez'in rakibine faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen kaptan Zakaria'nın vuruşunda Uğurcan, ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
59. dakikada seri paslaşmalarla gelen Monaco'da Balogun, altıpas önünde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta çıktı.
62. dakikada Minamino'nun kafayla indirdiği topla savunma arkasına sarkan Balogun'un Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda şutunda top, direğin üstünden auta gitti.
68. dakikada Monaco öne geçti. Soldan Camara'nın kullandığı kornerde arka direkte Sara'dan seken top altıpas içindeki Balogun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda çizgi üzerindeki Torreira'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
80. dakikada penaltı noktası üzerinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Camara'nın şutunda top üstten auta çıktı.
Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.