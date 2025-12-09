2018'de anlaşmalı boşanan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal yine mahkemelik oldu. Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, boşanma protokolündeki nafaka ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği için eski eşine dava açtı.

SON ÖDEME DEKONTUNU PAYLAŞTI

Sandal; 'Nafakanı neden ödemiyorsun?' eleştirilerine, 3 Aralık'ta ödediği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak yanıt verdi.

Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları dünyaya gelen Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıllarda da nafaka konusunda mahkemelik olmuştu.