Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan eski eşine nafaka dekontlu yanıt - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu

        Emina Jahovic, kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını ve araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek 7 yıl önce boşandığı Mustafa Sandal'a dava açtı. Mustafa Sandal, bu ay yatırdığı nafakanın dekontunu paylaşarak, yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 09.12.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2018'de anlaşmalı boşanan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal yine mahkemelik oldu. Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, boşanma protokolündeki nafaka ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği için eski eşine dava açtı.

        SON ÖDEME DEKONTUNU PAYLAŞTI

        Sandal; 'Nafakanı neden ödemiyorsun?' eleştirilerine, 3 Aralık'ta ödediği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak yanıt verdi.

        Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları dünyaya gelen Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıllarda da nafaka konusunda mahkemelik olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mustafa sandal
        #Emina Jahovic
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor