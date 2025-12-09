Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
Emina Jahovic, kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını ve araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek 7 yıl önce boşandığı Mustafa Sandal'a dava açtı. Mustafa Sandal, bu ay yatırdığı nafakanın dekontunu paylaşarak, yanıt verdi
2018'de anlaşmalı boşanan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal yine mahkemelik oldu. Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, boşanma protokolündeki nafaka ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği için eski eşine dava açtı.
SON ÖDEME DEKONTUNU PAYLAŞTI
Sandal; 'Nafakanı neden ödemiyorsun?' eleştirilerine, 3 Aralık'ta ödediği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak yanıt verdi.
Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları dünyaya gelen Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıllarda da nafaka konusunda mahkemelik olmuştu.