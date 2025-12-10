Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Final paslarında hatalar yaptık! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Final paslarında hatalar yaptık!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 01:55 Güncelleme: 10.12.2025 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Final paslarında hatalar yaptık!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "FİNAL PASLARINDA HATALAR YAPTIK"

        İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik. Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu.

        REKLAM

        "BERABERLİĞİ BULABİLİRDİK"

        Maçı belki 1-1 bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız.

        "MAÇI KAYBETMEK BİZİ ÜZDÜ"

        Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kaybettik. Aslında bu maçları kazanıp 'İlk 8'e girer miydik?' diyorduk... Bu tür bir rakip yakalayıp maçı kaybetmek bizi üzdü. Kaliteli işler yapabilsek, 1-1 olabilirdi. Savunma anlamında rakibimiz oynadığımız en kötü takımlardan biriydi. Son bölümde Monaco çok fazla yere yattı, hakem de buna izin verdi.

        REKLAM

        "UĞURCAN SONRAKİ MAÇI KAÇIRACAK"

        Bir sakatlanmayan kaleci kalmıştı... Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma var... MR sonrası durumu belli olacak. Uğurcan Çakır bir sonraki maçı sakatlığından dolayı büyük ihtimalle kaçıracak. Tüm şanssızlıklar aynı anda başımıza geldi. Sakatlık değil sadece, iki savunma oyuncumuz TFF'den ceza aldı.

        "PERFORMANS ALAMADIĞIMIZ OYUNCULAR OLDU"

        Kulübede bugün bir tane savunma oyuncusu yoktu. Bir savunma oyuncum sakatlansa, ne yapacağımı bilmiyordum. Zor bir dönem geçirdik. Bunu hesaplamak çok zor. Herkes 'Kadro daha geniş olabilir miydi? diyor. Performans alamadığımız oyuncular da oldu.

        "SORUMLU VARSA BENİM"

        Transfer için bütçeniz de olması lazım. Sadece TFF'ye değil, UEFA'ya da bir maaş bütçeniz var. Osimhen'i 75 milyon Euro'ya transfer ettik, kendi maaşı da var.. Önemli bir gider. Sane, İlkay, Singo gibi önemli oyuncular aldık. Bu senaryoyu Allah'tan başka kimse bilemez. Kasımdaki araya kadar böyle bir şey yaşamadık. Kasımdaki aradan sonra kulübeden oyuncu getirmem zor oldu. Sorumlu varsa benim... Kış transfer döneminde en doğru şekilde planı yapacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde devam edersek, hepsini planlayacağız. Şimdi bir de Afrika Kupası var... Dört oyuncumuz oraya gidecek... Bizim için zor bir süreç.

        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı