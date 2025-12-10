Okan Buruk: Final paslarında hatalar yaptık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"FİNAL PASLARINDA HATALAR YAPTIK" İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik. Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu. REKLAM "BERABERLİĞİ BULABİLİRDİK" Maçı belki 1-1 bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız.

"MAÇI KAYBETMEK BİZİ ÜZDÜ" Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kaybettik. Aslında bu maçları kazanıp 'İlk 8'e girer miydik?' diyorduk... Bu tür bir rakip yakalayıp maçı kaybetmek bizi üzdü. Kaliteli işler yapabilsek, 1-1 olabilirdi. Savunma anlamında rakibimiz oynadığımız en kötü takımlardan biriydi. Son bölümde Monaco çok fazla yere yattı, hakem de buna izin verdi. REKLAM "UĞURCAN SONRAKİ MAÇI KAÇIRACAK" Bir sakatlanmayan kaleci kalmıştı... Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma var... MR sonrası durumu belli olacak. Uğurcan Çakır bir sonraki maçı sakatlığından dolayı büyük ihtimalle kaçıracak. Tüm şanssızlıklar aynı anda başımıza geldi. Sakatlık değil sadece, iki savunma oyuncumuz TFF'den ceza aldı.