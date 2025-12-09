Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu. Açıklamasında, "Suriye halkının son 1 yılda onca zorluğa rağmen hayata dört elle sarıldığını, ülkelerini yeniden ayağa kaldırma mücadelesini memnuniyetle görüyoruz." diyen Erdoğan, "10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesi düğümü çözecektir. Yeni dönemde de Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'nda imzası olanlar bunu hayata geçirmeli. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı." ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 14:09 Güncelleme: 09.12.2025 - 15:39
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nüzü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm dünyada insan hak ve onurunun savunuculuğunu misyon edindik. Kalbi bizimle atan mazlum ve mağdurlara dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Gazzeli ve Sudanlı kardeşlerimi selamlıyorum. Tüm mazlumları yürekten selamlıyorum. Savaşların çatışmaların bütün yükünü minik omuzlarında taşıyan çocukları ve onların vefakar anne ve babalarını kalpten selamlıyorum. Filistin'in izzetli mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

        REKLAM

        "DOĞRULARI KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

        Tek parti faşizmi milletimizin hafızasında. Millete ve milletin değerlerine yönelik husumeti herkesçe bilinen tek parti faşizmi, beyannamenin altını oymuştur. Bu zihniyet milletin hafızasında derin yaralar açmış, demokrasimize zararlar vermiştir. 2002'den bu yana ihlallerin bıraktığı tortuları temizlemeye, travmaları iyileştirmeye çalışıyoruz. İnsan hakları cellatlarının ülkemize çıkardığı faturaları halen ödüyoruz.

        ÖZEL'E TEPKİ: SİYASET ACEMİSİ

        Beyefendiler sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine işi dedeye, ataya götürseler de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor. Ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Yine aynısını yapmış. Haddini de aşarak 'Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu' sormuş. Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor, Allah'tan kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum.

        "MAZLUMLARI HER YERDE CESARETLE SAVUNUYORUZ"

        Biz insan hak ve onurunu korumayı misyon edindik. İnancımızda nasıl ilk insan alemin özüyse bugüne kadar dünyaya gelen her insan alemin özüyse kıyamete kadar son insan da alemin özü olarak kıymetlidir.

        İnsan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yok. Temiz bir sicile sahibiz. Nerede bir zulüm varsa mazlumun yanında zalimin karşısında dimdik duruyoruz. Mazlumları her yerde cesaretle savunuyoruz. Türkiye olarak birçok bölgede yüz milyonlara güven aşılıyoruz.

        Bayrağımız dünyanın dört bir yanında dalgalandıkça kardeşlerimiz ve dostlarımız kendilerini daha emniyette hissediyor. Türkiye'nin Suriye ve Gazze'de yaşananlar karşısındaki duruşu insan hakları destanıdır. Bugün milletçe Terörsüz Türkiye hedefinden bahsediyorsak bu en başta kahraman şehitlerimiz sayesindedir.

        "SURİYE EN ZORU GERİDE BIRAKTI"

        Suriye'de 60 yıllık dikta rejimi sadece 7-8 gün içinde yerle yeksan oldu, Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu. Suriye halkının son 1 yılda onca zorluğa rağmen hayata dört elle sarıldığını, ülkelerini yeniden ayağa kaldırma mücadelesini memnuniyetle görüyoruz. Şara Emevi Camii'nde sabah namazını kıldırıp hutbe verdi. Suriye en zoru geride bıraktı. Suriye bir daha eski kötü günlerine dönmeyecektir.

        10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesi düğümü çözecektir. Yeni dönemde de Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'nda imzası olanlar bunu hayata geçirmeli. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı. Mutabakatın suhuletle uygulanması, istikrarsız, bölünmüş ve güçsüz Suriye'ye yatırım yapan şer odaklarının hesaplarını alt üst edecektir."

        #Son dakika haberler
