Model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!

İstanbul'da tatil için gelen Rus turist Maria Avdienko (25), arkadaşı tarafından iş insanı A. D.’nin Beşiktaş’taki bir kitap ofisinde düzenlenen doğum günü partisine davet edildi.

DHA'nın haberine göre parti sürdüğü sırada sohbet etmek için A.D. ile bahçeye çıkan Avdienko, arkalarından gelen model ve kick boksçu Büşra Karakaş tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

Maria Avdienko

"SAVCILIK İFADEM KABUL EDİLDİ"

Başını fayansa çarparak yaralandığını belirten Avdienko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olayı anlatan Maria Avdienko, "Büşra Karakaş beni saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı. Başımı fayansa çarptım. Her kadın benim yerimde olabilir. Savcılık ifadem kabul edildi ve soruşturmayı yürütüyor " dedi.

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Levent’te bulunan bir kitap ofisinde meydana geldi. İddiaya göre tatil için İstanbul’a gelen Rus Maria Avdienko, daha önce sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Nezir T. tarafından iş insanı A. D.’nin doğum günü partisine davet edildi. Nezir T.’nin kendisini otelden alması sonrasında Avdienko, partinin düzenlendiği ofise gitti.

SAÇINDAN ÇEKİLDİ YERE İTİLDİ Gecenin ilerleyen saatlerinde A.D. iddiaya göre Avdienko'yu yanına çağırdı. Avdienko da yanına gittiği A.D.’nin doğum gününü kutlamak istedi. A.D. partideki gürültülü ortam nedeniyle kadına bahçeye geçmeyi önerdi. Bahçeye geçecekleri sırada A.D., parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu Büşra Karakaş’a bir şeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre arkalarından bağırarak gelen Büşra Karakaş, Avdienko’yu saçından çekti; A.D.' nin ise gülümseyerek Avdienko’yu ittiği iddia edildi. Büşra Karakaş BAŞINI FAYANSA ÇARPTI Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen Avdienko, başını fayansa çarptı. Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Avdienko, ayağa kalmaya çalıştığı sırada Büşra Karakaş’ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi. Partideki diğer davetliler tarafından yerden kaldırılan Avdienko, olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Olayın ardından A.D. ve Büşra Karakaş içeri geçerken Avdienko ise arkadaşıyla partiden ayrıldı.

REKLAM "SAÇLARIMDAN YAKALAYIP ÇEKMEYE BAŞLADI" Avdienko, "Gece yarısına doğru A.D., ona yaklaşabileceğimi gösterdi. Kadeh kaldırmak için yukarı çıktım ve o da beni bahçeye davet etti. Ancak ondan önce A.D., dikkatini çekmeye çalışan Büşra Karakaş adlı kadının yanına yaklaşarak kulağına bir şeyler fısıldadı. Daha sonra bahçeye doğru yürürken Büşra Karakaş bir anda bağırmaya başladı ve uzaklaştı. Ayrıca dilini anlamadığım halde Türkçe bir şeyler de söyledi. Yanıma geldi ve ellerimi tuttu. Ona kim olduğunu ve neler olduğunu sordum. O anda Büşra Karakaş beni saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı. Yardım isteyerek A.D.’ye baktım ama o gülümsedi ve beni çalılık alana doğru itti. O anda düştüm başımı fayansa çarptım ve bu da vücudumda ağrıya neden oldu. Sonrasında baş ağrım ve mide bulantım başladı. Kadın çalılıkta saçlarımı çekmeye devam ettiği için hemen yerden kalkamadım. Birkaç saniye sonra bilincimi kaybetmiş gibi oldum yanımda birilerini gördüm. Sonra Büşra Karakaş beni bıraktı; beni yerden kaldırdılar, ben de telefonu alıp kayda başladım" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ GİBİYDİ" Maria Avdienko, "Şoktaydım, ne olduğunu anlamadım ve neler olduğunu ve ne yaptıklarını sormaya başladım. Ancak Büşra Karakaş yine Türkçe bağırarak karşılık vermeye başladı ve A.D. ile ofise girdiler. Büşra Karakaş’ın davranışları aşağılayıcıydı. Sanki bu önceden planlanmış gibiydi. Arkadaşım Nezir T.’nin beni oraya tesadüfen davet etmemiş olabileceğini, benzer bir şeyin daha önce de yaşanmış olabileceğini fark ettim. Yani sanki önceden kurgulanan bir olayın kurbanı oldum. Diğer kişiler de bana güldüler. Bu da yaşananların kurgu olabileceğine dair şüphelerimi güçlendirdi" diye konuştu. "ORAYI TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM" Avdienko, "Ben de eşyalarımı toplamaya çalıştım; daha sonra beni ofise sokmadılar ve gitmemi söylediler. Bundan sonra evi terk etmek zorunda kaldım ve yürürken cüzdanımı bıraktığımı hatırladım. İçinde yaklaşık 800 dolar vardı; bir de şalım vardı. Yürürken Büşra Karakaş’ın hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam ettiğini gördüm. Kendisinde herhangi bir endişe görmedim. Yaklaşık 1,5 hafta süren bir baş ağrısı yaşadım. Gece boyunca birkaç kez kustum mide bulantılarım oldu. O gece çok fazla korku, stres, güvensizlik hissi, uykusuzluk yaşadım ve uyumakta zorlandım. Bana sanki biri odama gelecekmiş gibi geliyordu. Polise başvurmam halinde bana karşı dava açacaklarını söyleyen 10’dan fazla farklı adamın tehditleriyle yoğun baskı altındaydım" ifadelerini kullandı.