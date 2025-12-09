Antalya'da Vedat Kurt'u (22) çalıştığı iş yerinde 3 gün işkence yapıp, depoya kilitlediği, hamam böceği yedirdiği öne sürülen tutuksuz 4 sanık, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Vedat Kurt, yaşadığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden çalışmak için 2020 yılında Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi.

Burada yaklaşık 10 ay çalışan Kurt, iddiaya göre; maaşını eksik almaya başladı. Maaşını istediği patronundan her seferinde olumsuz dönüş alan Kurt, birikmiş alacağı 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp, İstanbul'a gitti. Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine ağabeyleri Kurt'a, aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Vedat Kurt, iddiasına göre; Ahmet Tahtacı, Osman Toktaş, Serkan Tümüç ve Adem Alıcı tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi.

Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Kurt, şüphelilerin cep telefonundan kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Vedat Kurt, daha sonra şüphelilerden şikayetçi oldu. KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Dosyada tutuksuz yargılanan 4 sanık, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcılık mütalaasında, sanıkların eylemlerinin 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında değerlendirilerek 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. "SEN SUÇU ÜSTÜNE AL' DEDİLER" Başka bir suçtan tutuklanan ve duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Serkan Tümüç, "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Her ne kadar suçu kabul ettiğim beyan edilmiş ve birlikte darp ettiğimiz yönünde dilekçe yazmışsam da doğru değildir. Bu olay nedeniyle tutuklanınca Osman Toktaş ve Ahmet Tahtacı'nın yönlendirmesiyle daha önce yazılmış dilekçeyi imzaladım. Kendileri o zaman, 'Sen suçu üstüne al. Bizim işimiz gücümüz var. Sana bakarız' dedi. Ben Vedat'a karşı suç işlemedim. Diğer 3 sanık, Vedat’ı darp etti. Darp fotoğraflarını ben çekmiş olabilirim. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanık avukatları ise 'Yağma' suçunun oluşmadığını, müşteki Kurt'un telefonunun kırık olduğunu, olayın ardından tekrar aynı dükkana giderek çalıştığını belirterek, sanıkların beraatlerini talep etti. 4 sanık, 'Nitelikli yağma' suçundan beraat ederken, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.