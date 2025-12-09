Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz? Psikologlara göre 21 gün kuralı efsane mi, gerçek mi?

        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz? Psikologlara göre 21 gün kuralı efsane mi, gerçek mi?

        Yeni yılda kendinize büyük hedefler koydunuz ama birkaç hafta geçmeden motivasyonunuzun düştüğünü mü fark ettiniz? Merak etmeyin, bu durum yalnızca sizde olmuyor. Uzmanlar, yeni yıl kararlarının çoğunun neden üçüncü haftayı göremediğini bilimsel verilerle açıklıyor. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 07:30 Güncelleme: 09.12.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Her yılın başında tekrar eden döngü: Coşkuyla alınan kararlar, hızla kaybolan istek ve yarım kalan hedefler. Peki sorun bizde mi, yoksa sürecin doğasında mı? Psikologlar, 21 gün kuralı dahil birçok popüler inanışı yeniden değerlendiriyor. Detaylar haberimizin devamında…

        YENİ YIL KARARLARININ ARDINDAKİ PSİKOLOJİ

        Yeni yıl kararlarının çoğu, motivasyonun zirvede olduğu bir dönemde aceleyle belirleniyor. Psikologlara göre bu kararlar çoğunlukla gerçekçi hedefler yerine “ideal benlik” üzerinden kuruluyor. Bu da daha ilk haftalarda baskı yaratıyor ve sürdürülebilirliği düşürüyor.

        REKLAM

        HEDEFLER NEDEN YARIDA KALIYOR?

        Uzmanlar, kararların çoğunun belirsiz veya aşırı iddialı olduğunu söylüyor. “Daha sağlıklı olacağım” ya da “spora başlıyorum” gibi ucu açık hedefler, takip edilebilir değil. Ayrıca beyin, radikal değişimleri tehdit olarak algılıyor; rutin dışına çıkmak kısa sürede zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Bu yorgunluk, özellikle ocak ayından sonra motivasyon düşüşü olarak kendini gösteriyor.

        21 GÜN KURALI NEDEN GERÇEK OLMAYABİLİR?

        Sıklıkla dile getirilen “bir alışkanlık kazanmak için 21 gün yeter” iddiasının bilimsel temeli zayıf. Psikoloji literatürü, alışkanlıkların ortalama 60 günde oturduğunu, bazı kişilerde bu sürenin 200 günü bile bulabildiğini gösteriyor. Yani 21 gün kuralı genelleme. Bu mit, insanların kendini yetersiz hissetmesine bile neden olabiliyor; çünkü 3 haftada oturmayan bir alışkanlık, başarısızlık gibi algılanıyor.

        BİLİMSEL OLARAK NE İŞE YARIYOR?

        Psikologlara göre hedeflerin sürdürülebilir olması için somutlaştırılması gerekiyor. “Her gün 20 dakika yürüyüş”, “haftada 1 kez dışarıda kahve yerine evde kahve” gibi net hedefler, beyin tarafından daha kolay kabul ediliyor. Ayrıca alışkanlıkları destekleyen ipuçları (hatırlatıcılar, rutin eşleştirme, ödüllendirme) değişimin kalıcılığını artırıyor. Küçük adımların zincirleme bir etki yarattığı biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir
        Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi