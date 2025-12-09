Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz? Psikologlara göre 21 gün kuralı efsane mi, gerçek mi?

Her yılın başında tekrar eden döngü: Coşkuyla alınan kararlar, hızla kaybolan istek ve yarım kalan hedefler. Peki sorun bizde mi, yoksa sürecin doğasında mı? Psikologlar, 21 gün kuralı dahil birçok popüler inanışı yeniden değerlendiriyor. Detaylar haberimizin devamında…

YENİ YIL KARARLARININ ARDINDAKİ PSİKOLOJİ

Yeni yıl kararlarının çoğu, motivasyonun zirvede olduğu bir dönemde aceleyle belirleniyor. Psikologlara göre bu kararlar çoğunlukla gerçekçi hedefler yerine “ideal benlik” üzerinden kuruluyor. Bu da daha ilk haftalarda baskı yaratıyor ve sürdürülebilirliği düşürüyor.

HEDEFLER NEDEN YARIDA KALIYOR?

Uzmanlar, kararların çoğunun belirsiz veya aşırı iddialı olduğunu söylüyor. “Daha sağlıklı olacağım” ya da “spora başlıyorum” gibi ucu açık hedefler, takip edilebilir değil. Ayrıca beyin, radikal değişimleri tehdit olarak algılıyor; rutin dışına çıkmak kısa sürede zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Bu yorgunluk, özellikle ocak ayından sonra motivasyon düşüşü olarak kendini gösteriyor.

21 GÜN KURALI NEDEN GERÇEK OLMAYABİLİR?

Sıklıkla dile getirilen “bir alışkanlık kazanmak için 21 gün yeter” iddiasının bilimsel temeli zayıf. Psikoloji literatürü, alışkanlıkların ortalama 60 günde oturduğunu, bazı kişilerde bu sürenin 200 günü bile bulabildiğini gösteriyor. Yani 21 gün kuralı genelleme. Bu mit, insanların kendini yetersiz hissetmesine bile neden olabiliyor; çünkü 3 haftada oturmayan bir alışkanlık, başarısızlık gibi algılanıyor.