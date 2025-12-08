Ahmed Şara: O gün Ruslardan mesaj geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesi ile sonuçlanan sürece ilişkin detayları paylaştı.

El-Cezire Arapça kanalına konuşan Şara, Halep'in batısını almalarının ardından Ruslardan kendilerine bir mesaj iletildiğini bildirdi.

Mesajda "Bu sınırda durun. Aldığınız yerler sizde kalsın ancak ilerlemeyin. Yoksa gerilim yükselir." ifadelerinin kullanıldığını belirten Şara, "Bu mesajla rejimin devrildiğini anladım. Cevap vermedim ve operasyona devam ettik." diye konuştu.

Şara, "Allah'a hamdolsun ki bu iyi bir tercih oldu." dedi.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrimin birinci yıl dönümünde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Suriye'yi dışarıdaki imajını köklü biçimde değiştirerek bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Şara, Suriye'nin zulüm ve istibdattan kurtuluşunun, vatanın kendi halkına, her zaman olduğu gibi gururlu, özgür ve aziz olarak geri dönüşünün yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Devrik rejim, halkın arasına kasten nifak ve ayrılık tohumları ekti Devrik rejimin, halkın arasına kasten nifak ve ayrılık tohumları ektiğine dikkati çeken Şara, "Suriyelilerin kalplerine ve zihinlerine şüphe tohumları ekti. Hükümet ile halkın arasına korku ve terör duvarları ördü, toplumsal sözleşmeyi bir sadakat ve hizmet belgesine dönüştürdü." dedi. Şara, devrik rejimin ülkeyi birçok alanda en alt sıralara sürüklediğini belirterek, şunları kaydetti: "(Devrik rejim) Kanunsuzluğa dayalı bir yapı kurdu, yolsuzluğu yaydı, halkı acımasızca yoksullaştırdı ve cahil bıraktı. Haklarını ellerinden aldı. Konuşmak suç, yaratıcılık utanç ve vatanseverlik bir suçlama ve ihanet eylemi haline geldi." Yıllarca süren baskı ve adaletsizliğin ardından artık halkın kendisine güvendiğini vurgulayan Şara, kurtuluşun ilk anından itibaren halkın endişelerini ve taleplerini dinlediklerini ve buna dayanarak güçlü bir devlet olan yeni Suriye için net bir vizyon geliştirdiklerini ifade etti. "Suriye'yi bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdik" Şara, "Bu vizyonu dünyaya tanıtmak için çalıştık, heyetleri kabul ettik ve ülkelere ziyaretlerde bulunduk. Suriye diplomasisi, Suriye'nin yurt dışındaki imajında ​​köklü bir değişikliğe katkıda bulunarak, onu bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdik." diye konuştu.