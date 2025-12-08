Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Ahmed Şara: O gün Ruslardan mesaj geldi | Dış Haberler

        Ahmed Şara: O gün Ruslardan mesaj geldi

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Halep'in alınması ile gelişen ve Şam'a kadar uzanan süreçte yaşadıklarına dair El Cezire Arapça kanalında açıklamalarda bulundu. Şara, Halep'in batısını kontrol altına aldıktan sonra, kendilerine Ruslardan bir mesaj geldiğini ifade etti. Şara, mesajın içeriği ve daha sonrasında aldığı kararı anlattı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.12.2025 - 21:09 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:09
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesi ile sonuçlanan sürece ilişkin detayları paylaştı.

        El-Cezire Arapça kanalına konuşan Şara, Halep'in batısını almalarının ardından Ruslardan kendilerine bir mesaj iletildiğini bildirdi.

        Mesajda "Bu sınırda durun. Aldığınız yerler sizde kalsın ancak ilerlemeyin. Yoksa gerilim yükselir." ifadelerinin kullanıldığını belirten Şara, "Bu mesajla rejimin devrildiğini anladım. Cevap vermedim ve operasyona devam ettik." diye konuştu.

        Şara, "Allah'a hamdolsun ki bu iyi bir tercih oldu." dedi.

        ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrimin birinci yıl dönümünde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Suriye'yi dışarıdaki imajını köklü biçimde değiştirerek bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdiklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşması yaptı.

        Şara, Suriye'nin zulüm ve istibdattan kurtuluşunun, vatanın kendi halkına, her zaman olduğu gibi gururlu, özgür ve aziz olarak geri dönüşünün yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

        Devrik rejim, halkın arasına kasten nifak ve ayrılık tohumları ekti

        Devrik rejimin, halkın arasına kasten nifak ve ayrılık tohumları ektiğine dikkati çeken Şara, "Suriyelilerin kalplerine ve zihinlerine şüphe tohumları ekti. Hükümet ile halkın arasına korku ve terör duvarları ördü, toplumsal sözleşmeyi bir sadakat ve hizmet belgesine dönüştürdü." dedi.

        Şara, devrik rejimin ülkeyi birçok alanda en alt sıralara sürüklediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "(Devrik rejim) Kanunsuzluğa dayalı bir yapı kurdu, yolsuzluğu yaydı, halkı acımasızca yoksullaştırdı ve cahil bıraktı. Haklarını ellerinden aldı. Konuşmak suç, yaratıcılık utanç ve vatanseverlik bir suçlama ve ihanet eylemi haline geldi."

        Yıllarca süren baskı ve adaletsizliğin ardından artık halkın kendisine güvendiğini vurgulayan Şara, kurtuluşun ilk anından itibaren halkın endişelerini ve taleplerini dinlediklerini ve buna dayanarak güçlü bir devlet olan yeni Suriye için net bir vizyon geliştirdiklerini ifade etti.

        "Suriye'yi bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdik"

        Şara, "Bu vizyonu dünyaya tanıtmak için çalıştık, heyetleri kabul ettik ve ülkelere ziyaretlerde bulunduk. Suriye diplomasisi, Suriye'nin yurt dışındaki imajında ​​köklü bir değişikliğe katkıda bulunarak, onu bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdik." diye konuştu.

        Ekonomi ve yatırım cephesinde, enerji, limanlar, havalimanları, gayrimenkul ve telekomünikasyon gibi hayati sektörlerde dost ülkelerle stratejik ortaklıklar kurduklarını belirten Şara, şunları söyledi:

        "Bu ortaklıklar, ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesine, yatırım fırsatlarının açılmasına, istihdam yaratılmasına ve ulusal ekonominin yapısının iyileştirilmesine katkıda bulundu. Yaşam standartları konusunda, ekonomi politikasını vatandaşlara doğrudan fayda sağlayacak şekilde rasyonelleştirme noktasında istekliydik. Gelir seviyelerini kademeli olarak artırdık, acıları hafiflettik ve daha istikrarlı ve adil bir ortam oluşturduk.

        Bugün, yeni Suriye'yi inşa etme yolunda adımlarımızı atarken, yasaları ihlal eden ve Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin hesap vermesini sağlamak, mağdurların haklarını korumak ve adaleti sağlamak için geçiş dönemi adaleti ilkesine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz."

        "Kanlarıyla, yaralarıyla ve acılarıyla bize yol açanlara selam olsun"

        Devrik rejim dönemindeki kayıp kişileri ve ailelerini asla unutmayacaklarının altını çizen Şara, şu ifadeleri kullandı:

        "Onlar, müzakere edilemez, son derece önemli bir insani meseleyi temsil ediyorlar. Gerçeği ara vermeden aramaya kararlıyız. Kanlarıyla, yaralarıyla ve acılarıyla bize yol açanlara -mücahitlere, esirlere, şehitlere, yaralılara, devrimcilere, savaşçılara - ve tüm ailelerine selam ve esenlikler dilerim."

