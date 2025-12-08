Samsunda tüyleri diken diken eden olay boşanmış çift ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde, kayıp olarak aranan bir kadın ile eski eşi, bir otomobilin içinde ölü bulundu. Jandarmanın ihbar üzerine yaptığı aramada, kadının eski eşi tarafından vurulduğu, ardından adamın aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

DEVRİYE SIRASINDA BULUNDU

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazkaya Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında şüphelendikleri park halindeki otomobili kontrol etti. Ekipler araçta bir erkek ve bir kadını silahla vurulmuş halde buldu. Öldükleri belirlenen kişilerin Merve Ş. (21) ile Sezer A. (28) olduğu tespit edildi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, yaklaşık 10 gün önce yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından yürütülen arama çalışmalarında ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, 52 ABV 466 plakalı otomobili Boğazkaya mevkisinde ağaçlık alanda buldu. Yapılan incelemede Merve Şen’in (21) başından vurularak hayatını kaybettiği, eski eşi Sezer Alnıaçık’ın(28) ise silahı kucağında, kendi canına kıymış halde olduğu tespit edildi.