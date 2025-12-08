Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsunda tüyleri diken diken eden olay boşanmış çift ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Samsunda tüyleri diken diken eden olay boşanmış çift ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde görenlerin kanını donduran bir olay meydana geldi. Eski eşini silahla vuran adam daha sonra ise kendi yaşamına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 18:45 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanmış çift ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun’un Bafra ilçesinde, kayıp olarak aranan bir kadın ile eski eşi, bir otomobilin içinde ölü bulundu. Jandarmanın ihbar üzerine yaptığı aramada, kadının eski eşi tarafından vurulduğu, ardından adamın aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

        DEVRİYE SIRASINDA BULUNDU

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazkaya Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında şüphelendikleri park halindeki otomobili kontrol etti. Ekipler araçta bir erkek ve bir kadını silahla vurulmuş halde buldu. Öldükleri belirlenen kişilerin Merve Ş. (21) ile Sezer A. (28) olduğu tespit edildi.

        ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

        Olay, yaklaşık 10 gün önce yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından yürütülen arama çalışmalarında ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, 52 ABV 466 plakalı otomobili Boğazkaya mevkisinde ağaçlık alanda buldu. Yapılan incelemede Merve Şen’in (21) başından vurularak hayatını kaybettiği, eski eşi Sezer Alnıaçık’ın(28) ise silahı kucağında, kendi canına kıymış halde olduğu tespit edildi.

        #Son dakika haberler
        #Bafra
        #Samsun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel