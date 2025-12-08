Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

Başsavcılık'ın yaptığı açıklamada, "Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır, tedavisi devam etmektedir, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir." denildi.

Konuyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı aktardı. Yapıcı, "Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı. Ahmet Çakar bir rahatsızlık geçirmişti ve hastaneye kaldırılarak anjiyo olmuştu. Ahmet Çakar, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilenler arasında yer almıyordu ve ilerleyen saatlerde Başsavcılık gözaltı kararının kaldırıldığını açıkladı." dedi.