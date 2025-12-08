Sylvester Stallone, Donald Trump'tan onur madalyası almaya bastonla gitti

Sylvester Stallone, 2025 Kennedy Center Onur Madalyası aldı. 79 yaşındaki Hollywood yıldızı; Kiss grubu üyesi Gene Simmons, George Strait ve Gloria Gaynor ile birlikte, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlenen törenle madalyanın sahibi oldu.

ABD Başkan Donald Trump, dört onur konuğunu Oval Ofis'te bir araya getirdi. Konuşmasına, "Dünyanın en ünlü ofisi, dünyanın en güçlü ofisi" diye başlayan Trump, madalya alan isimleri, "Çalışmaları ve başarıları milyonlarca Amerikalıya ilham veren, onları yücelten ve birleştiren ikonlar grubu" sözleriyle övdü.

Trump, "Bu, belki de şimdiye kadar bir araya gelen en başarılı ve tanınmış Kennedy Center onur konuğu grubu" ifadesini kullandı.

Oval Ofis'teki madalya töreninin ardından Kennedy Center'da bir kutlama etkinliği düzenlendi. Sylvester Stallone, törene eşi Jennifer Flavin ile birlikte katıldı.

'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Stallone, hem Oval Ofis'te hem de Kennedy Center'da düzenlenen törenlerde, elinde baston tuttu.

Kırmızı halıda yürürken de bastonla görülen oyuncunun bastonu neden kullandığı henüz bilinmiyor.