Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sylvester Stallone, Donald Trump'tan onur madalyası almaya bastonla gitti

        Sylvester Stallone, Donald Trump'tan onur madalyası almaya bastonla gitti

        'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, Beyaz Saray'da Donald Trump'ın elinden onur madalyası almaya bastonla gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 14:17 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bastonlu 'Rambo'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sylvester Stallone, 2025 Kennedy Center Onur Madalyası aldı. 79 yaşındaki Hollywood yıldızı; Kiss grubu üyesi Gene Simmons, George Strait ve Gloria Gaynor ile birlikte, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlenen törenle madalyanın sahibi oldu.

        ABD Başkan Donald Trump, dört onur konuğunu Oval Ofis'te bir araya getirdi. Konuşmasına, "Dünyanın en ünlü ofisi, dünyanın en güçlü ofisi" diye başlayan Trump, madalya alan isimleri, "Çalışmaları ve başarıları milyonlarca Amerikalıya ilham veren, onları yücelten ve birleştiren ikonlar grubu" sözleriyle övdü.

        REKLAM

        Trump, "Bu, belki de şimdiye kadar bir araya gelen en başarılı ve tanınmış Kennedy Center onur konuğu grubu" ifadesini kullandı.

        Oval Ofis'teki madalya töreninin ardından Kennedy Center'da bir kutlama etkinliği düzenlendi. Sylvester Stallone, törene eşi Jennifer Flavin ile birlikte katıldı.

        'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Stallone, hem Oval Ofis'te hem de Kennedy Center'da düzenlenen törenlerde, elinde baston tuttu.

        Kırmızı halıda yürürken de bastonla görülen oyuncunun bastonu neden kullandığı henüz bilinmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #beyaz saray
        #madalya
        #onur madalyası
        #baston
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları