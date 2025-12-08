Konya'nın Kulu ilçesi adliyesinde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi (45), iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.

PARAYI KRİPTO BORSASINA YATIRDI

DHA'daki habere göre bugüne kadar yaklaşık 6.5 milyon TL’yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.

SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANDI

Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.