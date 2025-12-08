Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
Konya'da, Kulu Adliyesi'nde görevli katip 45 yaşındaki Ayşe Selvi, zimmetine 6.5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Selvi'nin, geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup suçunu itiraf ettiği öğrenildi
Konya'nın Kulu ilçesi adliyesinde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi (45), iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.
PARAYI KRİPTO BORSASINA YATIRDI
DHA'daki habere göre bugüne kadar yaklaşık 6.5 milyon TL’yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.
SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANDI
Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.