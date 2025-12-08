Habertürk
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi | SON DAKİKA HABER

        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!

        Konya'da, Kulu Adliyesi'nde görevli katip 45 yaşındaki Ayşe Selvi, zimmetine 6.5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Selvi'nin, geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup suçunu itiraf ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:03 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:03
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Konya'nın Kulu ilçesi adliyesinde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi (45), iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.

        PARAYI KRİPTO BORSASINA YATIRDI

        DHA'daki habere göre bugüne kadar yaklaşık 6.5 milyon TL’yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.

        SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANDI

        Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
