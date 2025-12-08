Habertürk
        Son dakika: Burdur haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Burdur'da yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı

        Burdur'da bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek 2 araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 08.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:32
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Burdur'da sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek 2 araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında, Burdur-Fethiye kara yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Savaş Toktaşer, önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı.

        3 ARAÇ ÇARPIŞTI

        Kontrolün kaybolduğu otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, önce Orçun V. yönetimindeki otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden 49 yaşındaki Ali A. yönetimindeki minibüse çarptı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Kazada Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer (35) ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüsün sürücüsü Ali A. ile araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilde sıkışan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Savaş Toktaşer, hayatını kaybetti.
        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamit Toktaşer'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        "OTOMOBİL BİR ANDA UÇARAK ÜZERİMİZE GELDİ"

        Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Orçun V., "Otomobil bir anda uçarak üzerimize geldi" dedi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

