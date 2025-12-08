Burdur'da sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek 2 araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında, Burdur-Fethiye kara yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Savaş Toktaşer, önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı.

3 ARAÇ ÇARPIŞTI

Kontrolün kaybolduğu otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, önce Orçun V. yönetimindeki otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden 49 yaşındaki Ali A. yönetimindeki minibüse çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer (35) ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüsün sürücüsü Ali A. ile araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilde sıkışan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Savaş Toktaşer, hayatını kaybetti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamit Toktaşer'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.