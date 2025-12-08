Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı | Son dakika haberleri

        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı

        Aralık ayının ilk günleriyle birlikte kış mevsimi resmen başladı. Van'ın 2 ilçesinde 11 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        DHA'nın haberine göre Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

        Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıkla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

        REKLAM

        Kardan dolayı Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.

        Kar altında yürüyen Ferit Mamedi, "Şu an lapa lapa kar yağıyor. Kar yağışına sevindik. İnşallah bu yıl fazla kar yağar. Kuraklık nedeniyle Türkiye’de zaten su sorunu var. Bunu bölgemizde de hissediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!