Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi: "Hayal kırıklığına uğradım"
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi hedefleyen barış müzakerelerine yeterince ilgi göstermediğini öne sürerek, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan ABD tarafından hazırlanan barış teklifini onaylamaya "hazır olmadığını" iddia etti.
ABD ve Ukrayna müzakere heyetinin Trump yönetiminin teklifi üzerindeki görüş ayrılıklarını gidermeyi amaçlayan üç günlük görüşmeleri tamamlamasının ardından Trump, Zelenskiy'i eleştirdi. Trump dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna liderinin görüşmelerin ilerlemesini engellediğini öne sürdü.
Trump, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğradım. Halkı seviyor ama o okumadı" dedi. ABD Başkanı ayrıca, "Rusya'nın buna sıcak baktığına inanıyorum, ancak Zelenskiy'nin buna sıcak baktığından emin değilim, o henüz hazır değil" diye ekledi.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump'ın barış planını kamuoyuna açık bir şekilde onaylamadı. Putin geçen hafta, Trump'ın önerisinin bazı yönlerinin, orijinal taslakta büyük ölçüde Moskova'nın lehine olmasına rağmen, uygulanamaz olduğunu söylemişti.
ZELENSKIY: UKRAYNA İYİ NİYETLE ÇALIŞMAYA KARARLI
Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönemine başladığında beri Zelenskiy ile sıcak-soğuk bir ilişki içinde ve savaşın ABD vergi mükelleflerinin parasının israfı olduğunu savunuyor. Trump ayrıca, Ukrayna'nı neredeyse dört yıldır devam eden bir çatışmaya son vermek için Rusya'ya toprak vermeye defalarca çağırdı.
ABD ve Ukrayna heyetlerinin görüşmeleri sırasında Zelenskiy sosyal medya hesabından, "Ukrayna, gerçek anlamda barışı sağlamak için Amerikan tarafıyla iyi niyetle çalışmaya kararlı" mesajını paylaştı.