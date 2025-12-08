Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi: "Hayal kırıklığına uğradım"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan ABD tarafından hazırlanan barış teklifini onaylamaya "hazır olmadığını" iddia etti.

ABD ve Ukrayna müzakere heyetinin Trump yönetiminin teklifi üzerindeki görüş ayrılıklarını gidermeyi amaçlayan üç günlük görüşmeleri tamamlamasının ardından Trump, Zelenskiy'i eleştirdi. Trump dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna liderinin görüşmelerin ilerlemesini engellediğini öne sürdü.

Trump, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğradım. Halkı seviyor ama o okumadı" dedi. ABD Başkanı ayrıca, "Rusya'nın buna sıcak baktığına inanıyorum, ancak Zelenskiy'nin buna sıcak baktığından emin değilim, o henüz hazır değil" diye ekledi.

REKLAM

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump'ın barış planını kamuoyuna açık bir şekilde onaylamadı. Putin geçen hafta, Trump'ın önerisinin bazı yönlerinin, orijinal taslakta büyük ölçüde Moskova'nın lehine olmasına rağmen, uygulanamaz olduğunu söylemişti.