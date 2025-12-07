Habertürk
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!

        Formula 1'de sezonun şampiyonu Lando Norris! McLaren'in İngiliz pilotu, Abu Dhabi Grand Prix'ini üçüncü sırada bitirdi ve kariyerinde ilk kez sezonu zirvede tamamladı.

        Giriş: 07.12.2025 - 17:32 Güncelleme: 07.12.2025 - 18:57
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Lando Norris, 2025 sezonunun şampiyonu oldu.

        Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

        "Pole" pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 26 dakika 07.469 saniyelik süreyle sezonun sekizinci etap galibiyetini aldı.

        McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 12.594 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Büyük Britanyalı Lando Norris, yarışı lider bitiren Verstappen'in 16.572 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        "UZUN ZAMANDIR AĞLAMAMIŞTIM"

        Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Norris, şampiyonluk için çok mutlu olduğunu belirterek "Uzun zamandır ağlamamıştım. Ağlayacağımı hiç düşünmemiştim. Uzun bir yolculuktu. McLaren'daki arkadaşlarıma, en başından beri beni destekleyen anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum." dedi.

        Norris Verstappen ve Oscar Piastri'ye övgülerde bulunan 26 yaşındaki sporcu, "Artık Max Verstappen'in nasıl hissettiğini biraz anlıyorum. Verstappen ve Oscar Piastri'yi de tebrik etmek istiyorum, ikisiyle yarışmak ve ikisinden de bir şeyler öğrenmek çok keyifliydi ama başardık. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Verstappen'in 2 puan önünde 423 puana ulaşan Norris, ilk kez F1 Dünya Şampiyonu olurken sporun zirvesine çıkan 35. pilot olmayı başardı.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar:

        1. Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

        2. Max Verstappen (Hollanda): 421

        3. Oscar Piastri (Avustralya): 410

        4. George Russell (Büyük Britanya): 319

        5. Charles Leclerc (Monako): 242

        Takımlar:

        1. McLaren: 833

        2. Mercedes: 469

        3. Red Bull Racing: 451

        4. Ferrari: 398

        5. Williams: 137

