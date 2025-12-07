Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı! Firari memurun eşinin anne ve babası da var!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla altınların bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emanet deposu çalışanı Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.

Savcılığın operasyonuyla şüphelilerin organize ve planlı şekilde hareket ettiği düşünülürken, diğer suç ortaklarıyla ilgili tespit ve yakalama çalışmaları devam ediyor.