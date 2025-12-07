Yeni yıl öncsi "mini check-up" listesi: 2026'ya girmeden kendinizi gözden geçirmeyi unutmayın!

Yılın son haftaları, sağlığınızı hızlıca gözden geçirmek için ideal bir dönem. Günlük alışkanlıklarınız, uyku düzeniniz ve beslenme tercihleriniz düşündüğünüzden daha fazla ipucu veriyor. Kendinizi değerlendirmek, yeni yılı daha kontrollü ve bilinçli karşılamanızı sağlar. İşte detaylar…

KAN TAHLİLLERİ VE TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ

Yıl bitmeden yapılacak en pratik adımlardan biri temel kan tahlillerine bakmak. Tam kan sayımı, demir, B12, D vitamini ve tiroit değerleri hem enerji seviyenizi hem de genel metabolik sağlığınızı anlamanız için yeterli bir çerçeve sunar.

Bu testler, sık görülen yorgunluk ve halsizlik şikâyetlerinin kaynağını belirlemede de oldukça işe yarar. Değerleriniz düşük veya sınırdaysa yılın başında gerekli takviyeleri planlamak daha kolay olur.

UYKU DÜZENİNİ DEĞERLENDİRİN

Uyku kalitesi, fiziksel ve zihinsel sağlığın temel belirleyicilerinden biri. Yeni yıl öncesi kendinize şu soruyu sorun: “Gerçekten dinlenmiş uyanıyor muyum?”

Uyku süresi kadar uyku hijyeni de önemlidir; oda sıcaklığı, mavi ışık maruziyeti ve yatmadan önceki rutinler kalitenizi belirler. Geceleri bölünmeler ya da sabah baş ağrıları varsa uyku alışkanlıklarınızı yeniden düzenlemeniz gerekebilir.