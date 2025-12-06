İşte adli emanetten çalınan altınların fotoğrafları!
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet odasından çalınan altınlarla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Zabıt kâtibi Erdal Timurtaş'ın çaldığı bazı altınlara ait fotoğraflar ortaya çıktı
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli memur Erdal Timurtaş tarafından, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmıştı.
HAKKINDA 'KIRMIZI BÜLTEN' ÇIKARILDI
Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.
EMANET MEMURU DA TUTUKLANMIŞTI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D. de, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
19 İLDE YAPILAN OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan altınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.
O ALTINLARIN FOTOĞRAFI ÇIKTI
Erdal Timurtaş'ın çaldığı altınların bir kısmının fotoğrafları ortaya çıktı.