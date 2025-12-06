Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor

Tire ilçesindeki Fatih Ortaokulunda görev yapan öğretmen Berkant Koşar, hemşire bir arkadaşından organ bağışını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını öğrendi.

Organ bağışı konusunda bilinçlenmeye katkı sağlamaya karar veren Koşar, bu amaçla şarkı sözleri yazıp besteledi.

Berkant Koşar, okulda açtığı müzik kursuna gelen öğrencilerine bestelediği şarkıyı öğreterek hem müzik eğitimi veriyor hem de organ bağışının önemine dikkati çekiyor. Öğrenciler, müzik eğitimleri sırasında şarkıda geçen "Yaşa, yaşat, umut ol insana. Bağışla organlarını gömme toprağa. Umut yeşert hasta vücutta. Bir canını ver ona bin yıl yaşa" sözlerini de benimsiyor.

REKLAM

"KÜÇÜKLÜKTEN ANLATMAK GEREKİYOR"

Müzik öğretmeni Koşar, organ bağışının hayat kurtardığını söyledi.

Şarkının sözlerinin bir anda içinden geldiğini ve yazıya döküldüğünü ifade eden Koşar, "İçimdeki kelimeler dökülüverdi. Ondan sonra müziğe döktüm ve böyle güzel bir parça oldu. Bir umut olsun, gelecekteki insanların hayalleri gerçekleşsin. Bir organ verip onu sonsuz bir yolculuğa çıkarmanın çok kutsal olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.