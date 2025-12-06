Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor | Sağlık Haberleri

        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor

        İzmir'de müzik öğretmeni, sözlerini yazıp bestelediği şarkıyla öğrencilerinde organ bağışı farkındalığı oluşturuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tire ilçesindeki Fatih Ortaokulunda görev yapan öğretmen Berkant Koşar, hemşire bir arkadaşından organ bağışını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını öğrendi.

        Organ bağışı konusunda bilinçlenmeye katkı sağlamaya karar veren Koşar, bu amaçla şarkı sözleri yazıp besteledi.

        Berkant Koşar, okulda açtığı müzik kursuna gelen öğrencilerine bestelediği şarkıyı öğreterek hem müzik eğitimi veriyor hem de organ bağışının önemine dikkati çekiyor. Öğrenciler, müzik eğitimleri sırasında şarkıda geçen "Yaşa, yaşat, umut ol insana. Bağışla organlarını gömme toprağa. Umut yeşert hasta vücutta. Bir canını ver ona bin yıl yaşa" sözlerini de benimsiyor.

        REKLAM

        "KÜÇÜKLÜKTEN ANLATMAK GEREKİYOR"

        Müzik öğretmeni Koşar, organ bağışının hayat kurtardığını söyledi.

        Şarkının sözlerinin bir anda içinden geldiğini ve yazıya döküldüğünü ifade eden Koşar, "İçimdeki kelimeler dökülüverdi. Ondan sonra müziğe döktüm ve böyle güzel bir parça oldu. Bir umut olsun, gelecekteki insanların hayalleri gerçekleşsin. Bir organ verip onu sonsuz bir yolculuğa çıkarmanın çok kutsal olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        Koşar, öğrencilerinin şarkıyı öğrenmesinin organ bağışına duyarlılık kazandırmak için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Organ bağışının önemini küçüklükten anlatmak gerekiyor. Çünkü gençler bunu algıladığı zaman gelecekte soruyorlar, soruşturuyorlar. Bunun organlarını bağışlamak için bir vesile olacağını düşünüyorum. Ben bu çocuklardan başladım. Müziğimle başladım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çocuklar çok etkilendi. Organ bağışıyla ilgili hiç bilgileri yoktu. Ama bunu söyleyince çok duygulandılar. Kimisi ağlamaya başladı."

        Okulun 5. sınıf öğrencilerinden 10 yaşındaki Vesile Bilge Yükzel, şarkı sayesinde organ bağışı hakkında bilinçlendiğini anlatarak, "Şarkı organ bağışlamanın önemini anlatıyordu ve bana çok şey kazandırdı. Ben de ileride organ bağışlamak isterim. Organ bağışlayamasam bile vücudumu bilime bağışlamak isterim" dedi.

        5. sınıf öğrencisi Ozan Demirtaş da organ bağışını daha önce bilmediğini, öğretmeninin hazırladığı şarkı sayesinde öğrendiğini, kendisinin de bağışçı olacağını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası