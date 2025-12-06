FAUL VAR MI, YOK MU

9. dakikada Ndiaye - Lemina mücadelesinde faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakemin faul kararına saygı duyuyorum.

Deniz Çoban: Faul olmadığını düşünüyorum.

Bahattin Duran: Temas varsa da anlayamıyoruz. Temas varsa faul ama biraz daha devam ettirebilirdi. Çünkü devamında şut da oldu.

"FAUL VE KART OLMALIYDI"

12. dakikada Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda faul var mı?

Deniz Çoban: Hakem faul vermedi ama hem faul hem kart çıkmalıydı.

Bülent Yıldırım: Barış Alper kurtulduktan sonra Zeki tutmaya devam etti, faul ve sarı kart.

Bahattin Duran: Faul ve sarı kart olmalıydı.

"FAUL VE SARI KART OLMALIYDI"

17. dakikada Zeki - Kazımcan - Holse mücadelesi

Bülent Yıldırım: Düdük çalmamayı kabul edemem. Zeki'nin faulü yok, Kazımcan'ın Holse'ye müdahalesi kontrolsüz faul ve sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Kazımcan kontrolsüz bir şekilde sıçradı. Kontrolsüz hareketten sarı kart olmalıydı. Zeki'nin yaptığı faul değil.

Bahattin Duran: Zeki'nin müdahalesi futbol içi, doğal temas. Kazımcan diziyle darbe vuruyor. Faulle birlikte sarı kart.

"BU FAUL NASIL VERİLMEZ"

18. dakikada Zeki ve Barış mücadelesi

Deniz Çoban: Bundan daha açık olamaz. Zeki'nin iki faulüne de düdük çalınmadı.

Bülent Yıldırım: Bariz kaba faul, kaçtı. Bu nasıl faul verilmez, sormak isterdim hakeme, ne düşündün.

Bahattin Duran: Faul. Kart olmaz. "NET FAUL, VERMEDİ" 38. dakikada Ndiaye - Lemina mücadelesi Deniz Çoban: Bu çok açık faul, vermedi. Bülent Yıldırım: Bariz faul. Hem itiyor hem dizi koyuyor. Net faul. Bahattin Duran: Dirseği koyup itiyor, net faul. ALDATMA MI FAUL MÜ? 38. dakikada Ndiaye, Abdülkerim'i geçtikten sonra yerde kaldı. Bülent Yıldırım: Abdülkerim elini niye oraya uzattı. Abdülkerim'e sarı kart çıkmalıydı. Ndiaye geçtikten sonra Abdülkerim dengeyi bozdu. Faul ve sarı kart vermeliydi. Bahattin Duran: Abdülkerim elini koyup etkilemedi. Ndiaye'nin amacı, el uzanırken kendini bıraktı. Aldatmaya yönelik bir hareket. "FAULÜ ATLADI" 44. dakikada Davinson, Van Drongelen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Deniz Çoban: Kritik noktada net faulü vermedi. Süpürdü Drongelen. Kart olmaz. Bülent Yıldırım: Faulde şüphe yok, faul verilmeliydi. Uyarmalıydı da... Bahattin Duran: Faulde şüphe yok. Sarı kart da düşünüyorum. "FAULLE BİRLİKTE KARTI ATLADI" 45. dakikada Abdülkerim'in Eyüp Aydın'a müdahalesi Bülent Yıldırım: Yine faul vermedi ama uçarak geldi, faul ve sarı kart. Deniz Çoban: Çok açık faul, çok açık sarı kart. Bahattin Duran: Ayağı kırmasa kırmızı mı diye konuşuruz. Rakibin iki ayağına da temas var, faulle birlikte sarı kart olmalıydı.

"FAUL AMA YİNE ÇALMADI" 49. dakikada Musaba'nın Davinson'a müdahalesinde faul var mı? Deniz Çoban: Faul var, yine çalmadı. Sarı kart olmaz. Bülent Yıldırım: Net bir faul. Bahattin Duran: Kontrolsüz faul değil, yalnızca faul. "ELLE OYNAMA, PENALTI YOK" 53. dakikada Davinson'un elle oynaması ve penaltı var mı? Bülent Yıldırım: Kol kapalı, top çarpıyor, devam. Deniz Çoban: Penaltı değil. Bahattin Duran: Devam kararı doğru. "MUTLAKA SARI KART OLMALIYDI" 54. dakikada Drongelen'in İlkay'a müdahalesi Deniz Çoban: Net bir hücum faul. Sarı kart olması gerekirdi, net. Bülent Yıldırım: Bu hareket sarı kart tartışmasız. Silah olarak kullanmıyor dirseği ama kontrolsüz. Bahattin Duran: Kontrolsüz hareket, mutlaka sarı kart olmalıydı. "AVRUPA'DA YAPSIN, BİR DAHA MAÇ VERMEZLER" 58. dakikada Musaba, Arda ile mücadelesinde yerde kaldı. Bülent Yıldırım: Faul ve sarı kart ama Mehmet Türkmen düdük çalmadı. FIFA hakemi, böyle 1 tane maç yönetirse Avrupa'da, ikinci maçı vermezler. Deniz Çoban: Şaşkınlık içerisindeyim. Faul mü değil mi tartışılır, sarı kartlık faulleri bile oynattı. Standartı bu. Bu da faul ve sarı kart. Bahattin Duran: Faul ve sarı kart olmalıydı. "BURADA FAUL YOK, KAZARA" 58. dakikada Barış'ın Emre'ye müdahalesinde faul var mı? Deniz Çoban: Barış çalım atıp giderken kazara bastı. Devam etse daha iyiydi.

Bülent Yıldırım: Bir maçta İrfan Can böyle kırmızı kart gördü. Bence devam. Faul veriyorsan kontrolsüz hareketten kart vermelisin ama faul yok burada. "DEVAM KARARI DOĞRU" 65. dakikada Kazımcan yerde kaldı, penaltı verilmeli miydi? Bülent Yıldırım: Kaotik pozisyon. Küçük bir temas var. Devamda problem yok. Sane, Makoumbou'ya kontakta bulundu, doğal. Makoumbou da Kazımcan'a hafif dokundu. Sane'yi çıkarsak yüzde yüz penaltı olur ama Sane'nin de kontağa katkısı oldu. Devam kararı doğru. "UFAK BASIYOR, DEVAM DOĞRU" Deniz Çoban: Kontak çok hafif. Hakem sahada penaltı verebilirdi, o da tartışılır. Sane'nin ayağından sekip Makoumbou, Kazımcan'ın ayağına ufak basıyor, devam kararı doğru. Bahattin Duran: Devam kararı çok doğru. Makoumbou, iki oyuncunun arasında kaldı. Ne kadar dikkatli davranırsanız davranın, Sane çarptıktan sonra yapacak bir şeyi yok. "HERKES HERKESİ TAKLİT ETSİN O ZAMAN" 72. dakikada Drongelen'in Barış ile mücadelesinde faul kararı doğru mu? Ardından Drongelen'in Barış taklidinde kart gerekir mi? Deniz Çoban: Drongelen, sportmenlik dışı şekilde Barış Alper'i taklit etti. Sarı kart demiyorum ama bu yaptığı yanlış olduğunu göstermesi lazım hakemin. O zaman sahada herkes herkesin taklidini yapsın, olur mu. Bülent Yıldırım: Drongelen, örümcek gibi sardı. Bari gidip genel uyarı yap, saygısız davranıyorsun de. Limiti koy.

Bahattin Duran: Drongelen'in hareketlerine de en azından uyaru lazım. KIRMIZI KART GEREKİR Mİ? 75. dakikada Cherif Ndiaye'nin Sanchez'e faulü ve ayağına basmasında kırmızı kart gerekir mi? Bülent Yıldırım: Sanchez, faulü göstermek için adımını çok açtı. Samsunsporlu oyuncunun başka bir yere basma imkanı var mı? Soru işareti. Bilerek ve isteyerek bastığını düşünüyorsak sarıdan başlayarak kart değerlendirmesi yapmalıyız. Kazara bir basma. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Deniz Çoban: Ndiaye yakın takip edip faul yaptı. Bile isteye gidip bastı diyenlere itirazım yok. Ağır çekimde dahi şunu gördüm, ayak orada kalmadı, geldiği anda, diğer ayağı havada olmasına rağmen ağırlık vermeden basan ayağı kurtardı oradan. Şiddet, acımasızlık, yoğunluk, yaralayıcılık, yoğunluk var mı? Yok. Faul doğru. Hakem kararına katılıyorum. Bahattin Duran: Hakem kararına katılıyorum. "KARTSIZ BİTİRSE OLMAZDI" 83. dakikada Drongelen'in Leroy Sane'ye faulü Deniz Çoban: İlkay'a, Davinson'a yaptı, Barış ile dalga geçti. Çok geç kalınmış bir sarı kart. Drongelen'in en masum faulü bu. Vücudunu koydu o kadar. Oyun kurallarını sürekli ihlalden sarı kart olabilir ama çalmadınız. Bu pozisyon sarı değil ama Drongelen'in maç içinde yaptıklarına bakınca kırmızı olsa sesim çıkmaz.

Bülent Yıldırım: Bu sarı kart bu haliyle oturmadı. Deniz ile aynı gerekçelerle bu faule değil sürekli ihlalden sarı verdi diyeceğim ama onu da işaret etmedi, anlamadım. Bahattin Duran: Drongelen'in bu maçta kart görmemesi olmazdı. "BÖYLE KART MI OLUR" 85. dakikada Berkan'a gösterdiği kart Bülent Yıldırım: Avantaj göstermediği pozisyonda top durunca sarı kart gösterdi. Deniz Çoban: Avantaj göstermedi, neden sarı kart gösterdi. Bu oyun kurallarında kart göstermek için avantajı göstermeniz lazım, kafamdan avantaj verdim diyemezsin. Böyle sarı kart mı olur Allahınızı seversiniz. "DEVAM KARARI DOĞRU" 90+7. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Deniz Çoban: Rosetti, bir gün sunumda pozisyon gösterdi İsviçre'de. Teknik direktörlere sordu. Yüzde 55'i penaltı yüzde 45'i değil dedi. Kriterleri, kuralları anlatıyor Rosetti, yine aynı oran çıktı. Kural kitabında en çok değişen bölüm, elle oynama bölümü. Kural kitabında o anki pozisyona dair aksiyonu, kolunun pozisyonunu izah ediyor mu? O kol öyle olur mu yani. Oyuncu öne doğru eğilmişken o kol o kadar açık olabilir. Kol açık diye bir kural yok. Kol açık diye bir yere varamayız. Sosyal medyada bazı fotoğraflar paylaşılıyor. Kazımcan'ın eline çarpıp açıldıktan sonraki fotoğraf paylaşılıyor. Kol doğal konumda. Top kısa mesafeden geliyor. Bu bir hakem yorumudur. VAR'ın işi olmaz. Hakemin devam ettirmesi doğru.

"BENCE PENALTI" 90+7. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Bülent Yıldırım: Yakın mı yakın, sol kolu açıkken, sağ kolu doğala daha yakın. Elini orada bekletti Kazımcan, kalbini bilemem. Şu kolu topla buluşmadan önce orada bekleterek bariyer oluşturdu. Bu pozisyona yoruma açık ama bence penaltı. Engel olarak kolunu, doğal olmayan şekilde tuttu, bence penaltı. "DEVAM KARARI DOĞRU" 90+7. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Bahattin Duran: Elle oynama pozisyonları, yalnızca bizim ülkemizde değil Avrupa'da da en zor konu. UEFA'da da onlarca seminere katıldım. Hakemler arasında elle oynama konusunda standart sağlanamaz. Hakemin yorumuna muhtaç. Topun ele geldiğini hepimiz görüyoruz. Sıkıntı yok. Elle oynamanın ihlal olması için bazı kriterler var. Top mu ele gitti, el mi topa gitti. Vücudunu genişletti mi, genişletmedi mi. Bu tip yorumlar farklılık gösterebilir. Bu Bahattin Duran'ın yorumudur. Benim yorumum beni bağlar. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda, sol eli doğal olmayan konumda. Top elle vücut arasına sıkıştı. Bu benim için doğal konum. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda. Sağ eli ve kolu mümkün olduğunca doğal konumda. Bahattin Duran'ın yorumu, el ve kol doğal konumda. Bu pozisyon size göre bize göre değil. Buna penaltı diyen de olur, değil diyen de olur. Bahattin Duran'ın yorumu el mümkün olduğunca doğal konumda. Oyunun devamı doğru."