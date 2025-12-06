Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Osmaniye Valiliği'nden saat: 11.00'de yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.12.2025 - 10:18 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:18
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Osmaniye'de yürekleri yakan kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli’ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti.

        AYNI YÖNDE GİDERKEN TIR'A ÇARPTI

        DHA ve İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.

        İLK BELİRLEMEYE GÖRE 6 ÖLÜ, 11 YARALI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        VALİLİK: CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

        Osmaniye Valiliği'nden saat: 11.00'de yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

        KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

        Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
