Osmaniye'de yürekleri yakan kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli’ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti.

AYNI YÖNDE GİDERKEN TIR'A ÇARPTI

DHA ve İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.

İLK BELİRLEMEYE GÖRE 6 ÖLÜ, 11 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİK: CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

Osmaniye Valiliği'nden saat: 11.00'de yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.