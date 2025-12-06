Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunda, askerlik ve diğer hizmet borçlanması yapmak isteyenlerle ilgili çok önemli bir düzenleme yer alıyor.

Mevcut kanuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan her türlü borçlanmalarda, prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyor. Kanunla hizmet borçlanmalarında alınan prim oranı yüzde 45’e çıkacak. Mevcut asgari ücret üzerinden borçlanma maliyeti yüzde 40 oranında artacak. Yeni yılda asgari ücrete en az yüzde 25 oranında artış yapılması bekleniyor. Bu durumda askerlik ve diğer borçlanmaların maliyeti yeni yılda yüzde 76 oranında artacak.

Borçlanmalarda prime esas kazanç genellikle asgari ücret üzerinden gösteriliyor. Borçlanmayı asgari ücret üzerinden yapanlar 1 günlük borçlanma için şu an 277,39 TL prim ödüyor. Kanunla hizmet borçlanmasında uygulanan prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartıldığı için mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi 390,08 TL’ye çıkacak. Asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 25 oranında artması bekleniyor. Asgari ücret yüzde 25 arttığında 1 günlük borçlanma maliyeti 487,60 TL’ye ulaşacak.

ASKERLİK BORÇLANMASININ MALİYETİ ARTACAK Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok askerlik borçlanması yapılıyor. Borçlanma primlerine yapılan zamdan en çok askerlik borçlanması yapanlar etkilenecek. Askerlik süresi 18 ay olan kişi mevcut kanuna göre bu sürenin tamamı olan 540 gün için askerlik borçlanması yaptığında 149 bin 791 TL prim ödüyor. Yeni kanunla mevcut asgari ücret üzerinden aynı süre için askerlik borçlanmasının maliyeti 210 bin 643 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 25 zam geldiğinde ise 540 günlük askerlik borçlanmasının maliyeti 263.304 TL'ye çıkacak. BAŞVURUYU 31 ARALIK TARİHİNE KADAR YAPAN 113.513 TL DAHA AZ ÖDEYECEK Hizmet borçlanmalarında ödenecek prim borcu, borçlanma başvurusu yapılan tarihe göre belirleniyor. Başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapan kişi 18 aylık askerlik borçlanması için 149 bin 791 TL ödeyecek. Başvuruyu 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında yapan kişi ise aynı süre askerlik borçlanması için 263 bin 304 TL ödeyecek. Başka bir deyişle, başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanların askerlik borçlanması maliyeti 113 bin 513 TL daha az olacak. Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam gelirse bu fark daha da artacak. DOĞUM BORÇLANMASINDA YÜZDE 32 PRİM ORANI DEVAM EDECEK Doğum borçlanmasında prim oranı yüzde 32 olarak devam edecek. Ancak, doğum borçlanması başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar da en az yüzde 25 oranındaki maliyet artışından kurtulacaklar.

Örneğin, bir çocuk için 720 gün (iki yıl) doğum borçlanması yapmak isteyen işçi, memur veya esnaf statüsündeki kadın başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yaparsa 199 bin 721 TL ödeyecek. Aynı kadın başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinde veya sonrasında yaparsa borçlanma maliyeti en az 280 bin 858 TL olacak. BORÇLANMA MALİYETİNDEKİ YÜZDE 76 ARTIŞTAN KİMLER ETKİLENECEK? Yeni yılda maliyeti en az yüzde 76 oranında artacak diğer hizmet borçlanmaları şöyle: – 4/c kapsamında çalışanların aylıksız izin süreleri. – Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri. – Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri. – Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri. – Grev ve lokavtta geçen süreler. – Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri. – Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden ancak seçilemeyenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler.