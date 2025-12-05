Netflix'ten dev satın alma

Hollywood, küresel eğlence endüstrisini yeniden şekillendirecek tarihi bir anlaşmaya sahne oldu; Netflix, Warner Bros. Discovery (WBD) ile Warner Bros. film ve televizyon stüdyolarını, HBO Max'i ve HBO'yu bünyesine katmak üzere kesin bir anlaşmaya vardı.

Toplam işletme değeri yaklaşık 82,7 milyar dolar ve özsermaye değeri 72 milyar dolar olarak belirlenen bu dev satın alma, WBD'nin küresel ağlar bölümünün (Discovery Global) ayrı bir halka açık şirket olarak bölünmesinin ardından gerçekleşecek.

Nakit ve hisse senedi işlemlerini kapsayan anlaşma uyarınca, her bir WBD hissedarına kapanışta hisse başına 23,25 dolar nakit ve yaklaşık 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi verilmesi öngörülüyor.

Anlaşma tamamlandığında "Game of Thrones", "Harry Potter", "The Sopranos", "The Wizard of Oz" ve "DC Evreni" gibi ikonik yapımlar ile "Friends" ve "The Big Bang Theory" gibi sevilen diziler; Netflix'in "Stranger Things", "Squid Game", "La Casa de Papel" (Money Heist) ve "Bridgerton" gibi popüler içeriklerinden oluşan geniş portföyüne katılacak.

Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos, bu birleşmenin "Casablanca" gibi zamansız klasiklerle modern favorileri bir araya getirerek izleyicilere daha iyi hizmet verme misyonlarını güçlendireceğini vurgularken, Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav ise bu adımın dünyanın en yankı uyandıran hikayelerinin gelecek nesillerce de izlenmesini sağlayacağını ifade etti.