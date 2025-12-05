Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan ortaokul öğrencisi, beden eğitimi öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Recep Handan Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencisi Çağdaş Gürbüzer'in teneffüste yediği mandalina nefes borusuna kaçtı.

Fenalaşan öğrenci, o sırada beden eğitimi dersinde olan beden eğitimi öğretmeni Yunus İşler'in yanına koştu.

MANDALİNA HEIMLICH MANEVRASIYLA ÇIKARILDI

İşler, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki mandalinanın çıkmasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtaran beden eğitimi öğretmeni Yunus İşler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz okul nöbetçisiydi. Burada mandalina yiyorlardı. Okulun bahçesindeyken koşarak yanıma geldi. Boğazına bir şey kaçtığını anlatmaya çalıştı. Heimlich manevrasıyla çocuğumuzu bu durumdan kurtarmaya çalıştık ve çok şükür de kurtardık" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk yardım seminerlerine katıldığını belirten İşler, "Bundan dolayı bilgiye sahiptik. Biraz sakin kalmak zordu. 10 dakika sonra kendimize geldiğimizde, onun güzel duruşu, kendinin de sakin kalması bizi sevindiren nokta oldu. En azından çocuklarımızın da bilinçli olduğunu gördük" diye konuştu.