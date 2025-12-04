Vergi teklifi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu'nda vergi düzenlemelerini de içeren 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da teklif üzerine görüşmeler tamamlandı ve teklif kanunlaştı. Kanunla birlikte kişiler, kredi çekerek gayrimenkul satın alıp kiraya verenlerin ödedikleri faizleri kira gelirlerine beyan olarak gösterip indirme imkanı olanlar ile kredisiz konut sahipleri arasındaki farklılık ortadan kaldırılıyor. Diğer taraftan Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak. Ayrıca emlak vergisinde yüksek artışlara karşı, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerleri 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Emlak vergisi değeri ise her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden değerleme oranı kadar artırılacak.

MOTORLU TAŞITLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Kanunla birlikte büyükşehirlerdeki İl Özel İdareleri yerine kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları da il özel idarelerinde olduğu gibi adlarına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, İl Özel İdarelerinde olduğu gibi taşınmaz edinimlerinde ve satışlarında tapu harçlarından istisna olacak. Ayrıca motorlu taşıtlar ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Buna göre; noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin işlemlerden, bin liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca kanuna göre, harç ödemeyen ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruşları, veteriner hekimler, hayvan hastaneleri, kıymetli maden kuruluşları, ticari havayolu ve genel havacılık işletmelerinden yıllık harç alınacak. Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla TÜİK tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, bir kat artırımlı uygulanacak. Turizm müessese belgeleri kapsamında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgelerine ödenen harçlar da yıllık alınacak.

UEFA ORGANİZSAYONLARINDAN KDV ALINMAYACAK Öte taraftan kanunla; 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali müsabakaları ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna ilişkin olmak üzere UEFA'ya katılan takım, organizasyon görevlileri ve mal ile hizmet alımlarından KDV alınmayacak. Kanunla birlikte 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre durdurulan sigortalılık süresinin ihya maliyetinin, yasal süresinde ödenen prim maliyetinden yüksek tutularak sigortalıların primlerini yasal süresinde ödeme alışkanlığının artırılması ve prim tutarlarını zamanında ödeyen sigortalılarımızın dezavantajlı duruma düşmemeleri amaçlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan sigortalılar için de borçlanma prim oranları yüzde 45 olarak alınarak sigortalılar arasında eşitlik sağlanması hedefleniyor. Uzun vadeli sigorta kolları prim oranında artış sağlanarak, SGK dengesinin korunması ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor. Buna göre asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI İÇ BORÇLANMA YAPABİLECEK 'Çek Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise ticaretin sürdürülebilmesi ve nakit akışlarının planlayabilmelerine imkan tanınması amacıyla üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi uzatılacak. Buna göre, 31 Aralık 2028'e kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz olacak. Kanunla birlikte açılan dönüşüm projeleri özel hesabı 31 Aralık 2027 itibarıyla kapatılacak. 31 Aralık 2027'ye kadar ilgili mevzuata göre özel hesaba kaydedilen gelirler, bu tarihten sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bütçesine gelir kaydedilecek, özel hesaptan yapılan harcamalar ise Başkanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 31 Aralık 2027'ye kadar kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere kaynak temin etmek maksadıyla taksitli toplam alacak miktarı esas alınarak sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan bankalardan iç borçlanma yapabilecek.