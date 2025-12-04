Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altın gümüşler böyle çalındı
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan, görevli memur Erdal T. tarafından çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş olayıyla soruşturma derinleştirildi. Olayın fark edilmesinin ardından adliyenin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Şüpheli Erdal T'nin soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet bürosunda meydana gelen soygunla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre hırsızlık, Cumhuriyet savcısının 1 Aralık’taki olağan denetimi sırasında fark edildi. Savcıların kasayı açtırmasıyla 147 milyon TL’lik vurgun gün yüzüne çıktı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Savcılığın gerçekleştirdiği denetimde, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün Erdal T. tarafından çalındığının tespit edilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hemen adliye binasına ait tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede şüpheli Erdal T.’nin 6 Kasım gününe ait görüntüleri ortaya çıktı.
ALTIN VE GÜMÜŞÜ BÖYLE TAŞIDI
Ortaya çıkan görüntülerde Erdal T., 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü siyah çöp poşetleri içinde, evrak taşımada kullanılan market arabasıyla adliyenin zemin katında, söz konusu gün saat 07.38’de görülüyor. Daha sonra çaldığı altın ve gümüşle saat 07.40’ta adliye kapısından dışarı çıktığı kameraya yansıyor.
BİRÇOK GÖRÜNTÜ ELDE EDİLDİ
Yapılan soruşturma kapsamında, olaydan altı gün sonra eşiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı belirlenen Erdal T.’nin adliyeye girişlerine ilişkin görüntülerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kayıt elde edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.