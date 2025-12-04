Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altın gümüşler böyle çalındı

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet bürosunda meydana gelen soygunla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre hırsızlık, Cumhuriyet savcısının 1 Aralık’taki olağan denetimi sırasında fark edildi. Savcıların kasayı açtırmasıyla 147 milyon TL’lik vurgun gün yüzüne çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın gerçekleştirdiği denetimde, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün Erdal T. tarafından çalındığının tespit edilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hemen adliye binasına ait tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede şüpheli Erdal T.’nin 6 Kasım gününe ait görüntüleri ortaya çıktı.

ALTIN VE GÜMÜŞÜ BÖYLE TAŞIDI

Ortaya çıkan görüntülerde Erdal T., 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü siyah çöp poşetleri içinde, evrak taşımada kullanılan market arabasıyla adliyenin zemin katında, söz konusu gün saat 07.38’de görülüyor. Daha sonra çaldığı altın ve gümüşle saat 07.40’ta adliye kapısından dışarı çıktığı kameraya yansıyor.