        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu | SON DAKİKA HABERİ

        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?

        İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle arama talep edilen şüphelinin annesi Türkan Timurtaş, "Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşa olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarın da bırakacaklar. Ben de şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar" dedi

        Giriş: 04.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:24
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        İstanbul'da olay, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi.

        AÇILAN KASALAR BOŞ ÇIKTI

        DHA'daki habere göre bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi.

        25 KİLO ALTIN 50 KİLO GÜMÜŞ ÇALINDI

        İlk tespitlere göre yaklaşık değeri 147 milyon TL olan, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi.

        EŞİ VE 2 ÇOCUĞUYLA İNGİLTERE'YE KAÇTI

        Yapılan araştırmada, Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla, 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

        "BİRİSİ ONU YÖNLENDİRDİ, MAŞASI OLARAK KULLANDI"

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle arama talep edilen Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek, "Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor.

        "POLİS KAPIMIZA GELİNCE ÖĞRENDİK"

        Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı. Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın. Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. Bunu iki çocukla gönderdiler, işsiz güçsüz. Orada ne yapacak, ne edecek. Bunu başını yaktılar, maşa olarak kullandılar.

        "BİZE TATİLDEYİM' DEDİ"

        Temizlik görevlisi, bu çöpü atarken bunu çekiyorlar. Yüz kilo eşyayı siz kaç seferde taşıyabileceksiniz. Bize 'tatildeyim' dedi. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik.

        "EV ALMIŞTI, ARABASI DA VARDI"

        Kredi ile ev almıştı, kendisine göre arabası da vardı. Maddi sıkıntısı yoktu. Oğlumu maşa olarak kullandılar. Kime sorarsanız sorun sigara içmez, alkol kullanmaz. Benim oğlumu kim kullandıysa, bu işi kim yaptırdıysa Allah belasını versin.

        "ANAHTAR NEDEN OĞLUMDA"

        Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşası olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarın da bırakacaklar. Ben de şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar. Kasanın anahtarını niye veriyorlar" dedi. Oğluna da seslenen Türkan Timurtaş, "Sana bunu kim yaptırdıysa ortaya çıkart, seni harcadılar" dedi.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Habertürk'ten Ceylan Severin haberine göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adli emanetten sorumlu Cumhuriyet savcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldığı yönünde yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan Basın Suçları Bürosu’na suç duyurusunda bulundu.

