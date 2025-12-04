Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldü | Son dakika haberleri

        Konya'da 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldü

        Konya'da acı bir ölüm meydana geldi. 7 yaşındaki oğluyla birlikte tarladan evine dönen 38 yaşındaki Mahmut Vurulmaz, husumetli olduğu öne sürülen akrabaları 3 kardeş tarafından dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:40 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Hüyük ilçesinde 7 yaşındaki oğluyla birlikte tarladan evine dönen Mahmut Vurulmaz (38), husumetli olduğu öne sürülen akrabaları 3 kardeş tarafından dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay; Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana geldi. 38 yaşındaki çiftçi Mahmut Vurulmaz, oğluyla birlikte sondaj yapılan tarlasından eve dönmek için üç tekerlekli bisikletle yola çıktı.

        OTOMOBİLLE BİSİKLETE ÇARPTILAR

        Yola çıkan baba ile oğulun peşlerinden gelen ve aralarında husumet olduğu belirtilen Emre Y., Muhammed Y. ve Adem Y. kardeşler, araçla bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul, yere savruldu.

        REKLAM

        OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVÜLDÜ

        Kardeşler, Mahmut Vurulmaz'ı, oğlunun gözü önünde önce dövdü.

        TABANCAYLA ÇEŞİTLİ YERLERİNE ATEŞ ETTİLER

        Ardından kardeşlerden Muhammed Y., tabancayla Vurulmaz'ı çeşitli yerlerine ateş ederek vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Mahmut Vurulmaz, kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mahmut Vurulmaz'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Kaçan 3 kardeş jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin