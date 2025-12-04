Konya'da 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde 7 yaşındaki oğluyla birlikte tarladan evine dönen Mahmut Vurulmaz (38), husumetli olduğu öne sürülen akrabaları 3 kardeş tarafından dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay; Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana geldi. 38 yaşındaki çiftçi Mahmut Vurulmaz, oğluyla birlikte sondaj yapılan tarlasından eve dönmek için üç tekerlekli bisikletle yola çıktı.

OTOMOBİLLE BİSİKLETE ÇARPTILAR

Yola çıkan baba ile oğulun peşlerinden gelen ve aralarında husumet olduğu belirtilen Emre Y., Muhammed Y. ve Adem Y. kardeşler, araçla bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul, yere savruldu.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVÜLDÜ

Kardeşler, Mahmut Vurulmaz'ı, oğlunun gözü önünde önce dövdü.

TABANCAYLA ÇEŞİTLİ YERLERİNE ATEŞ ETTİLER

Ardından kardeşlerden Muhammed Y., tabancayla Vurulmaz'ı çeşitli yerlerine ateş ederek vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mahmut Vurulmaz, kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mahmut Vurulmaz'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan 3 kardeş jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.