Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!

Galatasaray geçen sezon kiraladığı Victor Osimhen için kolları erkenden sıvamış ve nihayetinde mutlu sona ulaşmıştı. Önce Osimhen'i dev taliplere rağmen Galatasaray'da kalmaya ikna eden sarı-kırmızılılar sonrasında Napoli ve zamanla yarışa başlamıştı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yüksek taleplerine rağmen yapılan yoğun görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya varmış, serbest kalma bedelinin süresi dolmuş olsa da 75 milyon Euro’luk transfer için ödeme planı üzerinde el sıkışılmıştı. Anlaşma gereği bu tutarın bir yıl içinde ödenmesi gerekiyordu.

Sarı-kırmızılı yönetim, bu mali yükümlülüğün büyük bölümünü yerine getirdi. Galatasaray’ın transfer bedelinin önemli kısmını ödediği ve geriye yalnızca 17,5 milyon Euro kaldığı öğrenildi.