Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
Galatasaray yazın gerçekleştirdiği Victor Osimhen transferinin ödemelerini önemli ölçüde kapattı. Yıldız futbolcu için Napoli'ye sadece 17,5 milyon Euro ödeme kaldığı öğrenildi
Galatasaray geçen sezon kiraladığı Victor Osimhen için kolları erkenden sıvamış ve nihayetinde mutlu sona ulaşmıştı. Önce Osimhen'i dev taliplere rağmen Galatasaray'da kalmaya ikna eden sarı-kırmızılılar sonrasında Napoli ve zamanla yarışa başlamıştı.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yüksek taleplerine rağmen yapılan yoğun görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya varmış, serbest kalma bedelinin süresi dolmuş olsa da 75 milyon Euro’luk transfer için ödeme planı üzerinde el sıkışılmıştı. Anlaşma gereği bu tutarın bir yıl içinde ödenmesi gerekiyordu.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu mali yükümlülüğün büyük bölümünü yerine getirdi. Galatasaray’ın transfer bedelinin önemli kısmını ödediği ve geriye yalnızca 17,5 milyon Euro kaldığı öğrenildi.
Kalan ödemenin de belirlenen takvim doğrultusunda yapılacağı, böylece kulübün Mart 2026 itibarıyla Osimhen’in bonservisine dair tüm yükümlülüklerini tamamlamış olacağı belirtildi.
Sezonun en flaş transferlerinden biri olan 25 yaşındaki golcü, performansıyla da beklentileri boşa çıkarmadı. Şampiyonlar Ligi'nde üç maça çıkabilen Nijeryalı attığı 6 golle gol krallığı yarışında iddialı bir noktada.