"Trump hesabı" tartışma yarattı: Michael ve Susan Dell 25 milyon çocuk için dev bağış yaptı

Michael ve Susan Dell, Giving Tuesday kapsamında yaklaşık 25 milyon Amerikalı çocuk için "Trump Hesabını" finanse etmek üzere 6,25 milyar dolar bağışta bulunacaklarını duyurdu. Bu hamle, "Trump hesabı" olarak adlandırılan bu sistemin nasıl işleyeceğine dair yeni bir soru dalgası yarattı.

Bu hesabın oluşturulması, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında imzaladığı kapsamlı vergi ve harcama paketinin bir parçası olarak yasaya girdi.

1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2028 arasında doğan her çocuk, Trump yönetiminin sağlayacağı bin dolarlık başlangıç yatırımı içeren bir Trump hesabı almaya hak kazanacak. Bu para daha sonra yatırıma yönlendirilecek.

ABD Başkanı Beyaz Saray'da 6,25 milyar dolarlık bağışa değinirken bu projeye ilişkin, "Trump hesapları, her Amerikalı çocuk için ilk gerçek güven fonları olacak. Aile üyelerinin, işverenlerin, şirketlerin ve hayırsever bağışçıların para yatırmasına ve bu paranın büyümesine olanak tanıyacak" dedi.

Beyaz Saray hesapların geleceğine ilişkin bazı ek bilgiler paylaştı. Ancak birçok ayrıntı hala net değil. İngiliz The Guardian gazetesi, Trump hesabına dair merak edilen soruları yanıtladı.

Kimler Trump hesabına hak kazanacak? Sosyal güvenlik numarasına sahip ve 18 yaşından küçük herkes bir Trump hesabı açabilecek. Ancak hesaplar 4 Temmuz 2026 tarihine kadar aktif olmayacak. Hesapların kurulması ve yönetimi ebeveyn veya vasilerin sorumluluğunda olacak. Kimler hesabına katkıda bulunabilecek? Çocuklar, ebeveynler, vasiler, aile üyeleri, arkadaşlar ve işverenler, çocuk başına yıllık 5 bin dolara kadar katkı yapabilecek. ABD hükümetinin vereceği bin dolarlık başlangıç katkısı bu limite dahil edilmeyecek. Hayırseverler, vakıflar ve bazı kamu kurumları sınırsız katkı yapabilecek. 6,52 milyar dolarlık bağış ne olacak? Michael ve Susan Dell tarafından verilen bu para, ortalama hane geliri yıllık 150 bin doların altında olan ailelerde yaşayan çocuklara gidecek. Her uygun çocuğa yaklaşık 250 dolar dağıtılması öngörülüyor. Trump hesaplarındaki para ne olacak? Para, düşük maliyetli ve çeşitlendirilmiş bir hisse senedi endeks fonuna, yani genel borsa performansını takip eden bir fona yatırılacak. Bu fonlar özel şirketler tarafından yönetilecek. Paralar ne zaman çekilebilecek? Para çekme yalnızca çocuk 18 yaşına geldikten sonra mümkün olacak. Ancak önemli bir detay var: Bu noktada Trump hesabı, geleneksel bir emeklilik hesabı gibi işleyecek. Yani çekimlerde yüksek vergiler ve cezalar söz konusu olabilecek.