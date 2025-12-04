MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları hakkında, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. CHP yönetiminin herkesi suçlaması omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şart" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesine açıklamalarda bulundu.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme ve istişare aşamasını tamamladığını söyleyen Bahçeli, sırada rapor yazımının olduğunu vurguladı. Bahçeli, yol haritasıyla 2026'dan itibaren Terörsüz Türkiye'nin vasat ve varlık bulması gerektiğini dile getirdi.

CHP'YE: 3 S'Lİ ALANDA BOCALAMAKTA

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları hakkında konuşan Bahçeli, "Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir. Görülen odur ki, CHP üç S'li bir alanda bocalamaktadır; Söğütözü, Saraçhane ve Silivri" dedi.

Bahçeli, CHP'nin tarihin yanlış yerinde durduğunu ifade ederek, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlatılması ve adaletin tecellisi şart" ifadelerini kullandı.