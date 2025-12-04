Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta; Söğütözü, Saraçhane ve Silivri | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta; Söğütözü, Saraçhane ve Silivri

        MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP yönetimine seslenerek, "Görülen odur ki, CHP üç S'li bir alanda bocalamaktadır; Söğütözü, Saraçhane ve Silivri" dedi. "Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiler" diyen Bahçeli,"CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil" ifadelerini kullandı. CHP'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tutumu içinse Bahçeli, "İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar" dedi.

        Giriş: 04.12.2025 - 07:56 Güncelleme: 04.12.2025 - 07:56
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları hakkında, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. CHP yönetiminin herkesi suçlaması omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şart" dedi.

        MHP lideri Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesine açıklamalarda bulundu.

        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme ve istişare aşamasını tamamladığını söyleyen Bahçeli, sırada rapor yazımının olduğunu vurguladı. Bahçeli, yol haritasıyla 2026'dan itibaren Terörsüz Türkiye'nin vasat ve varlık bulması gerektiğini dile getirdi.

        CHP'YE: 3 S'Lİ ALANDA BOCALAMAKTA

        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları hakkında konuşan Bahçeli, "Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir. Görülen odur ki, CHP üç S'li bir alanda bocalamaktadır; Söğütözü, Saraçhane ve Silivri" dedi.

        Bahçeli, CHP'nin tarihin yanlış yerinde durduğunu ifade ederek, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlatılması ve adaletin tecellisi şart" ifadelerini kullandı.

        "İMRALI'YA GİTMEKTEN KORKUTLAR"

        CHP yönetimine seslenen Bahçeli, "Atatürk'ten geriye ne bıraktılar? Cumhuriyetin yegane gücü olan cumhura ne zaman saygı duydular? İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar. Türkiye'nin en önemli sorununun çözümünde kaçak güreştiler" diye konuştu.

