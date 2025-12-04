Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı - 4 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Batı Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde ise sis ve pusla beraber buzlanma görülebilir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 07:25 Güncelleme: 04.12.2025 - 07:25
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

