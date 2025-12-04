Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Jhon Duran'ın gol sevinci hakkında suç ihbarında bulundu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Jhon Duran'ın gol sevinci hakkında suç ihbarında bulundu

        Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran hakkında Anadolu Adliyesi'ne taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 00:35 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:47
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli Jhon Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu.

        Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK’ya sevk edilmişti. Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK’ya sevkine gerek görülmemişti.

        Bu gelişme sonrası Galatasaray Kulübü bugün, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

