Belçim Bilgin'den Asena Keskinci - Evrim Akın yorumu: Kimsenin yanına kâr kalmasın

2007 - 2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın yılbaşı ağacını süslediği bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Asena Keskinci, Evrim Akın'ın o dönem zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü.

Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu ve sette kendisine zorbalık yaptığını dile getirmişti. Tüm bunların ardından Evrim Akın, gözyaşlarına boğularak hakkındaki iddiaları reddetmişti. Akı; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından oyuncu Zeynep Gülmez, Yağmur Ün, Elif Ceren Balıkçı, 'Bez Bebek' dizisinin kamera arkasında çalışan yönetmen Şahin Yiğit ve yine dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek verirken oyuncu Gül Onat ise Evrim Akın'a destek olmuştu. Asena Keskinci - Evrim Akın polemiğine bir isim daha dâhil oldu.