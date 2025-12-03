Habertürk
        Belçim Bilgin'den Asena Keskinci - Evrim Akın yorumu: Kimsenin yanına kâr kalmasın

        Belçim Bilgin'den Asena Keskinci - Evrim Akın yorumu: Kimsenin yanına kâr kalmasın

        Asena Keskinci, geçtiğimiz haftalarda yıllar önce çocuk oyuncu olarak yer aldığı 'Bez Bebek' dizisinde eski rol arkadaşı Evrim Akın tarafından zorbalandığını ileri sürmüştü. Belçim Bilgin konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi; "Kimsenin yanına kalmasın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:34
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        2007 - 2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın yılbaşı ağacını süslediği bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

        Asena Keskinci, Evrim Akın'ın o dönem zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü.

        Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu ve sette kendisine zorbalık yaptığını dile getirmişti. Tüm bunların ardından Evrim Akın, gözyaşlarına boğularak hakkındaki iddiaları reddetmişti. Akı; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" ifadelerini kullanmıştı.

        Yaşananların ardından oyuncu Zeynep Gülmez, Yağmur Ün, Elif Ceren Balıkçı, 'Bez Bebek' dizisinin kamera arkasında çalışan yönetmen Şahin Yiğit ve yine dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek verirken oyuncu Gül Onat ise Evrim Akın'a destek olmuştu. Asena Keskinci - Evrim Akın polemiğine bir isim daha dâhil oldu.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile Naşit' filminin özel gösterimine katılan Belçim Bilgin de 'Bağlantı Hatası' adlı filmde birlikte rol aldığı Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları hakkında konuştu.

        Belçim Bilgin
        Belçim Bilgin

        Belçim Bilgin, bu konuda; "Asena ile anne - kız oynadık. Amacım, tarafları suçlamak değil. Öznelerin dışında yorum yapıyorum... Birileri bir şeyler yaptığı zaman kimsenin yanına kâr kalmasın. Asena'yı tanıdığım için gerçekten incinmiş olduğunu hissediyorum. Öte yandan evrim, hepimizin çok tatlı karakteri. Onu televizyon mesafesinden tanıyorum, enerjisi güzel geçmiş kadın oyuncu..." ifadelerini kullandı.

        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        #Belçim Bilgin
        #Evrim Akın
        #Asena Keskinci
