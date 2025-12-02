"HERKESE HİTAP EDİYOR"

♦ İzleyicilerin salondan çıkarken hangi duygular içinde olmasını umarsınız?

Seda Bakan... İzleyiciler, şahane bir insanla tanışacak. Arkadaşlığın, dayanışmanın, azmin ve fedakârlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşayacaklar. İnanılmaz bir ekiplermiş. Bir de fabrika gibilermiş. Aynı zamanda inanılmaz eğlenceli bir kadro. Hepsinin çok hırçın bir zekâsı, her filmde hepsinin emeği varmış. Bundan dolayı da ortaya nesiller boyunca defalarca keyifle izlenen filmler çıkmış.

Serhat Tutumluer... İçlerinde sıcacık bir şey keşfedecekler. Seda'nın dediği gibi arkadaşlığın, dayanışmanın, azmin ve fedakârlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Geleneksel ve sözlü kültürü Anadolu'nun masalcı mitoslarıyla bir arada tutup karakterlerini böyle ortaya koyuyor. Ve herkes bütün oyuncular buna zaten aşina. O yüzden de işleri çatır çatır çıkarıyorlar.

Seda Bakan... Herkese hitap eden bir film. O dönemin insanlarının neleri yokken neleri tabii başardıklarını gözler önüne serecek olmasından dolayı da 'Adile Naşit'i çok kıymetli buluyorum. Aynı zamanda samimiyetin ne kadar önemli olduğunun altını çizecek.

Serhat Tutumluer... Samimiyeti çok güzel söyledin. Gerçekten bak o dönem filmlerine bakacak olursak yıllarca keyifle izlenmesinin ana nedenlerinden birinin samimiyet olduğu görülecektir.