        Haberler Röportajlar 'Adile Naşit'in merkezinde Türkiye'ye bir bakış

        'Adile Naşit', bir döneme ışık tutacak

        Adile Naşit'in hayatını hikâye edinen 'Adile Naşit',ünlü oyuncunun hayatının merkezinde Yeşilçam dönemine; oyuncuların çalışma şartlarına, nesillerdir defalarca keyifle izlenen filmlerin ortaya nasıl çıktığına ışık tutacak. Adile Naşit'in hayatında yer alan kişilerden ikisini canlandıran; Seda Bakan ile Serhat Tutumluer, Habertürk'e verdikleri röportajda, merhume oyuncunun sinema - tiyatro ve toplum için neden önemli olduğunu anlattı

        Giriş: 02.12.2025 - 08:07 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:47
        "Hepimiz eşittik"
        Adile Naşit'in hayatı 'Adile Naşit' adlı sinema filmi olarak beyazperdeye yansıyacak. İzleyen herkese azim ve umut aşılayacak olan film, gösterime 5 Aralık'ta girecek. 'Adile Naşit', izleyicilerle, BKM'nin (Beşiktaş Kültür Merkezi) kuruluşunun 30'uncu yılına yaraşır bir yapım olarak buluşacak.

        Çağan Irmak'ın yönettiği film, Adile Naşit'in hayatının merkezinde Yeşilçam dönemine; oyuncuların çalışma şartlarına, nesillerdir defalarca keyifle izlenen filmlerin ortaya nasıl çıktığına ışık tutacak.

        FİLMDE KİM KİMDİR?

        Adile Naşit... Meltem Kaptan

        Münir Özkul... Levent Can

        Kemal Sunal... Berkay Tulumbacı

        Tarık Akan... Çetin Lale

        Müjde Ar... Seda Bakan

        Ayşen Gruda... Elif Nur Kerkük

        Selim Naşit... Bülent Seyran

        Kartal Tibet... Emre Taştekin

        Ziya Keskiner... Serhat Tutumluer

        Senaryosunu; Nermin Yıldırım’ın yazdığı 'Adile Naşit'te; aralarında; Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Müjde Ar, Selim Naşit, Ayşen Gruda ve Kartal Tibet'in de olduğu ünlü oyuncuların çalışma anları da beyazperdeye yansıyacak.

        Adile Naşit'in hayatında yer alan kişilerden biri; 32 yıl evli kaldığı Ziya Keskiner ile ünlü oyuncu Müjde Ar... Filmde, Keskiner'i, Serhat Tutumluer, Müjde Ar'ı ise Seda Bakan canlandırdı.

        Seda Bakan ile Serhat Tutumluer, Habertürk'e verdikleri röportajda; Adile Naşit'in gerek Türk sineması - tiyatrosu ve toplum için ne ölçüde önemli bir kişi olduğunu dile getirirken rollerine hazırlanma süreçlerinden de söz etti.

        "ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

        ♦ 'Adile Naşit'te 'Müjde Ar'ı canlandırmanız yönünde teklif aldığınızda neler hissettiniz?

        Seda Bakan... Duyduğum zaman çok heyecanlandım. 'Müjde Ar'ı canlandırmayı çok istedim ama bir o kadar da gerildim. Çünkü Adile Naşit filminde rol almak, bir de üzerine Müjde Ar'ı canlandırmak çok büyük bir sorumluluk. "Ben bunun üstünden nasıl kalkacağım" diye düşündüm. "Tamam" deyince Çağan Irmak ile görüştüm. O görüşmede; "Müjde hanımla tanışma fırsatım olur mu?" diye sordum. Uzun bir süre kendisinin programının uygun olmasını bekledim. Yurt dışındaydı, Türkiye'ye dönmesini bekledim. Sonrasında bana bir buluşma günü ayarladılar. O gün de deprem oldu. 23 Nisan'dı... Çocuklarımı evde yalnız bırakmak istemedim ama Müjde hanımın da bir tek o günü boştu. Elim titreyerek Müjde hanımı aradım. "Çocuklarım yalnız ama sizin de bugününüz boş biliyorum. Ne yapacağım?" diye sordum. Müjde hanım da; "Benim evim güvenli, gelebilirsiniz. Çocukları da getir. Uslu çocukların olduklarını düşünüyorum" dedi. Çocukları çok seviyormuş...

        Seda Bakan - Müjde Ar
        Seda Bakan - Müjde Ar
        "ALABİLDİĞİM KADAR BİLGİ ALMAYA ÇALIŞTIM"

        ♦ Sonra?

        Seda Bakan... Gittik... Peki rahatladım mı? Hayır... Kendiliğinden parlayan bir enerjisi var ama bir o kadar da sade birisi. Çok güzel sohbet ettik, hayatlarımızdan, tabii ki Yeşilçam döneminden, Adile Naşit'ten bahsettik. Birçok oyuncu arkadaşından da bahsetti. 2 saat gibi çok kısıtlı bir süremiz vardı. Alabildiğim kadar bilgi almaya çalıştım. Sonra tekrar buluştuk ama konuştuğumuz her şeyi anlatamam. Sır...

        "KOCA ULUSU BİR ARAYA GETİRMİŞ BİR İNSANDIR"

        ♦ Siz Adile Naşit'in eşi Ziya Keskiner'i canlandırdınız. Teklif geldiği zaman siz neler hissettiniz? Nasıl bir hazırlık için özel bir çalışma yaptınız?Serhat Tutumluer... Ziya bey, 4 filmde rol almış. Onlar da siyah - beyaz dönem filmleri... Ziya beyin tiyatro oyunu yönetmeni olduğunu, Adile Naşit ile aralarında 20 yaş olduğunu 'Cumbadan Rumbaya' adlı bir sinema filminde rol aldıklarını biliyoruz. Ziya beyin; zeki, Adile Naşit'e âşık olduğu konusunda bilgimiz var. Ben de Adile Naşit'in kuzucuklarından biriyim. 'Uykudan Önce'yi çok izledim. Sofralarımızın misafiriydi. Gerçekten aile sofralarında baş köşedeydi. Bizim de siyah - beyaz televizyonumuz yemek masasının hemen yanındaydı. Kim varsa televizyonun karşısında hepsini ekrana kilitleyebilecek kadar yüksek bir enerjiye sahip bir insandan bahsediyoruz. Televizyon ekranından koca ulusu bir araya getirmiş bir insandır. Adile Naşit, sadece oyunculuk gücüyle geçiştirilecek biri değil. Büyük - küçük herkesin üzerindeki etkisini derinlemesine gözler önüne sermemiz gerekiyor. Film, bu konuda önemli bir materyal. Vicdanlı, merhametli, sevgi dolu... Sadece 'Uykudan Önce' programı bile çocuklara eşitliği öğretmiştir. Hepimizin eşit olduğunu... Ben fakir bir ailenin bir çocuğuyum ama kendimi bütün çocuklarla eşit hissetmişimdir. Türkçeyi de çok güzel kullanırdı...

        Meltem Kaptan - Serhat Tutumluer
        Meltem Kaptan - Serhat Tutumluer
        "KEŞKE ŞANSIM OLSAYDI"

        ♦ Olabilseydi özellikle hangi filmde Adile Naşit ile birlikte rol almak isterdiniz?

        Seda Bakan... 'Gülen Gözler'de birlikte rol almak isterdim. 'Tosun Paşa' da olabilirdi. Aslında hepsi... Tiyatro oyununun da olmasını isterdim. Keşke öyle bir şansım olsaydı.

        Gülen Gözler (Itır Esen - Adile Naşit - Müjde Ar / 1977)
        Gülen Gözler (Itır Esen - Adile Naşit - Müjde Ar / 1977)

        Serhat Tutumluer... Asıl tiyatro sahnesinde Adile Naşit ile yani nasıl olurdu? Onu çok merak ediyorum. Sadece filmlerden biliyoruz. Sahneye çıkmış insanlar olarak biliriz ki kısa boylu olmak büyük bir dezavantajdır ama 1.49 cm boyundaki Adile Naşit öyle büyük bir enerjiye, öyle büyük bir vicdana, kalbe sahip ki seyirciler o konuşmasa da onu seyredermiş. Filmlerine bir bakın... Diyaloğu yoksa bile kadrajdaysa, göz ona kayıyor.

        "HERKESE HİTAP EDİYOR"

        ♦ İzleyicilerin salondan çıkarken hangi duygular içinde olmasını umarsınız?

        Seda Bakan... İzleyiciler, şahane bir insanla tanışacak. Arkadaşlığın, dayanışmanın, azmin ve fedakârlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşayacaklar. İnanılmaz bir ekiplermiş. Bir de fabrika gibilermiş. Aynı zamanda inanılmaz eğlenceli bir kadro. Hepsinin çok hırçın bir zekâsı, her filmde hepsinin emeği varmış. Bundan dolayı da ortaya nesiller boyunca defalarca keyifle izlenen filmler çıkmış.

        Serhat Tutumluer... İçlerinde sıcacık bir şey keşfedecekler. Seda'nın dediği gibi arkadaşlığın, dayanışmanın, azmin ve fedakârlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Geleneksel ve sözlü kültürü Anadolu'nun masalcı mitoslarıyla bir arada tutup karakterlerini böyle ortaya koyuyor. Ve herkes bütün oyuncular buna zaten aşina. O yüzden de işleri çatır çatır çıkarıyorlar.

        Seda Bakan... Herkese hitap eden bir film. O dönemin insanlarının neleri yokken neleri tabii başardıklarını gözler önüne serecek olmasından dolayı da 'Adile Naşit'i çok kıymetli buluyorum. Aynı zamanda samimiyetin ne kadar önemli olduğunun altını çizecek.

        Serhat Tutumluer... Samimiyeti çok güzel söyledin. Gerçekten bak o dönem filmlerine bakacak olursak yıllarca keyifle izlenmesinin ana nedenlerinden birinin samimiyet olduğu görülecektir.

        "ZATEN BÖYLE BİR TOPLUMDUK"

        ♦ Sorumluluğun yüksek olduğundan söz etmiştiniz. Sette nasıl bir ruh halindeydiniz?

        Seda Bakan... Müjde Ar ile görüşmelerimde gerek hakkında gerekse Adile Naşit hakkında mümkün olduğunca bilgi almaya çalıştım. Bunun sonucunda Müjde Ar'ı en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Adile Naşit, Müjde hanımın annesi Aysel Gürel'in de yakın arkadaşıymış. Hatta aynı mahallede oturmuşlar. Sezen Aksu da öyle... Çok güzel bir ekiplermiş. Yedikleri - içtikleri ayrı gitmiyormuş. Hep birbirlerine destek vermişler.

        Serhat Tutumluer... Annem, filmlerini çok seviyordu. Adile Naşit güldükçe annem de gülüyor, ağladıkça ağlıyordu. Adile Naşit, Münir Özkul ve diğer tüm oyuncular aileden biri gibiydi.

        Seda Bakan... Serhat beyin az önce söylediği gibi aslında bize hep kardeşliği, barışı, herkesin eşit seviyede olduğu bir dünya yarattılar. Biz o dünyanın içinde büyüdük. Bize hep aile olmanın değerini anlattılar.

        Serhat Tutumluer... Ailenin, paylaşmanın, dayanışmanın, komşuluk ilişkilerinin din, mezhep çatışması ayrımı olmadan bir arada etnik köken ayrımı olmadan bir arada yaşayabiliyor olmanın öneminin altını hep çizdiler. Zaten böyle bir toplumduk. Yeşilçam sinemasına baktığımızda bunları zaten görürüz.

        Adile Naşit - Ziya Keskiner
        Adile Naşit - Ziya Keskiner
