♦ Sorumluluğun yüksek olduğundan söz etmiştiniz. Sette nasıl bir ruh halindeydiniz?
Seda Bakan... Müjde Ar ile görüşmelerimde gerek hakkında gerekse Adile Naşit hakkında mümkün olduğunca bilgi almaya çalıştım. Bunun sonucunda Müjde Ar'ı en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Adile Naşit, Müjde hanımın annesi Aysel Gürel'in de yakın arkadaşıymış. Hatta aynı mahallede oturmuşlar. Sezen Aksu da öyle... Çok güzel bir ekiplermiş. Yedikleri - içtikleri ayrı gitmiyormuş. Hep birbirlerine destek vermişler.
Serhat Tutumluer... Annem, filmlerini çok seviyordu. Adile Naşit güldükçe annem de gülüyor, ağladıkça ağlıyordu. Adile Naşit, Münir Özkul ve diğer tüm oyuncular aileden biri gibiydi.
Seda Bakan... Serhat beyin az önce söylediği gibi aslında bize hep kardeşliği, barışı, herkesin eşit seviyede olduğu bir dünya yarattılar. Biz o dünyanın içinde büyüdük. Bize hep aile olmanın değerini anlattılar.
Serhat Tutumluer... Ailenin, paylaşmanın, dayanışmanın, komşuluk ilişkilerinin din, mezhep çatışması ayrımı olmadan bir arada etnik köken ayrımı olmadan bir arada yaşayabiliyor olmanın öneminin altını hep çizdiler. Zaten böyle bir toplumduk. Yeşilçam sinemasına baktığımızda bunları zaten görürüz.