Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!

İstanbul'da kaza, 28 Kasım akşam saatlerinde, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hüsna Çekim'e (14) çarptı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüsna Çekim, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra başka bir hastaneye sevk edilen Çekim, hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü A.H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OKUL ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Hüsna Çekim'in cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Haraççı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Haraççı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye kızın ailesi, okul arkadaşları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÇARPTIKTAN 200 METRE SONRA DURABİLMİŞ"

Baba Yılmaz Çekim, “Olay akşam 5-6 civarında oldu. Ben işteydim. Çocuk karşıdan karşıya geçerken hızlı gelen bir araba vuruyor. Çarptıktan sonra diğer şeritteki araç yaklaşık 200 metre sonra durabiliyor. Aracın çarptığı noktada kalbi durmuş. Hastanede yeniden kalp atışı sağlandı ama maalesef kurtarılamadı. Yoğun bakımdaydı, dün vefat etti. Mahkeme süreci devam ediyor, biz şu an cenazemizle ilgileniyoruz" dedi.