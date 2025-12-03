Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!

        Gaziantep'te tüyler ürperten bir kadın cinayeti işlendi. Yaşanan dehşette hakkında uzaklaştırma kararı olan İbrahim Halil Caymaz, 8 ay önce boşandığı karısı Şerife Gelmeli'yi çocuklarının yanında bıçakla katletti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:45 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te İbrahim Halil Caymaz (32), 8 ay önce boşandığı Şerife Gelmeli'yi (32) çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten İbrahim Halil Caymaz, barışmak istediği Şerife Gelmeli ile tartıştı.

        Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan İbrahim Halil Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. 2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, İbrahim Halil Caymaz aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

        Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan İbrahim Halil Caymaz ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelmeli'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?