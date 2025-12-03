Habertürk
        Devrim Özkan, kayıtsız kaldı - Magazin haberleri

        Devrim Özkan, kayıtsız kaldı

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan, iki yıl boyunca ayrılıp -barışma döngüsü içinde bir ilişki yaşadı. Özkan'ın Torreira'nın tüm yeniden barışma çağrılarına kayıtsız kalmasıyla ünlü futbolcu, platonik âşık oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:42
        Platonik âşık
        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile eski sevgilisi oyuncu Devrim Özkan için perdeler bu kez açılmadı.

        Şöyle;

        Bilindiği üzere Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ilişkilerinin başladığı Mart 2023'ten geçtiğimiz eylül ayına kadar defalarca ayrılıp, defalarca barıştı.

        İLİŞKİLERİNİN KRONOLOJİSİ

        ♦ 2023

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisi, mart ayında su yüzüne çıktı. ABD'nin Miami kentinde birlikte görüntülenmelerinin ardından, Özkan, Torreira ile ilişkisini doğruladı. Daha sonra da Lucas Torreira, sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliği kendi adına onayladı. Yıl sonunda, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'ı memleketi Uruguay'a götürmesi evlilik iddialarını da beraberinde getirdi.

        ♦ 2024

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisi, ocakta ilk büyük sınavını verdi. Çiftin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması ve fotoğraflarını silmesiyle ayrılık kararı anlaşıldı.

        Devrim Özkan, katıldığı bir programda; "Son ilişkin sana ne öğretti?" şeklindeki soruya; "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme. Bunu öğrendim" cümleleriyle cevap vermesi Lucas Torreira'yı sevmesinin ilişkinin devamı için yeterli olmadığını dile getirdi. Özkan'ın bu sözleri, Torreira'nın Devrim Özkan'ın oyunculuk yapmasını istemediği veya evlenmeye yanaşmadığı, ilişkilerinin de bu nedenle sürmediği şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.

        Ayrılık, uzun sürmedi. Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Bu barışma sonrası yaşananlar ise ilişkinin ne kadar çalkantılı olduğunun en büyük göstergesi oldu.

        ♦ 2025

        Yılın ilk aylarında ikinci kez yollarını ayıran Lucas Torreira ile Devrim Özkan yaz aylarında tekrar barıştıktan sonra Bodrum tatiline çıktı. Fotoğraflarını görenler; "Bir daha ayrılmazlar" şeklinde yorum yapsa da kısa bir süre sonra üçüncü kez ayrıldılar. Ayrılık nedeninin Özkan'ın evlilik isteğine Torreira'nın karşılık vermemesi olduğu iddia edildi.

        Devrim Özkan'ın, 18 Kasım'da gazetecilerin, "Yeni bir ilişkiniz var mı?" sorusuna; "İlişkim yok, şu anda çok iyiyim" cevabını vermesinin ardından Lucas Torreira'nın hamlesiyle yeni bir seviyeye geçildi. Özkan'ın bu açıklamasından sadece iki gün sonra, Torreira, Özkan'ı sosyal medya hesabından yeniden takip etmeye başladı.

        Lucas Torreira'nın takip hamlesi, eski sevgililerin yeniden barıştığı yönünde yorumlara neden olsa da, Devrim Özkan'ın takibe takiple karşılık vermemesi bir barışmanın yaşanmadığını gösterdi.

        Lucas Torreira, takip hamlesiyle yetinmediğini, bir alyansla Devrim Özkan'ın kapısına dayanacağını söylemesi ve "Hayatımın aşkı" ifadesiyle gözler önüne serdi. Ancak Özkan, Torreira'nın tüm barışma çağrılarına kayıtsız kaldı.

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın yaklaşık iki yıl boyunca ayrılıp - barışma döngüsü içinde yaşadıkları ilişkileri, son gelişmelerle birlikte platonik aşka evrilmiş görünüyor. Torreira'nın karşılık bulamamasına rağmen, Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmesi, alyansla kapıya dayanma arzusu ve "Hayatımın aşkı" açıklaması, Lucas Torreira'yı platonik âşık haline getirdi.

        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
        #galatasaray
