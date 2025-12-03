Adli emanetten 25 kilo altın çalıp İngiltere'ye kaçtı! 147 milyon TL'lik vurgunda detaylar çıktı!
İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Toplamda 147 milyon TL değerinde altın ile gümüşü çaldığı iddia edilen şüpheli Erdal Timurtaş'ın, 2021 yılında atanarak işçi kadrosunda adliyede çalışmaya başladığı öğrenildi. Adli emanet kasasından çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşe bir süre önce yapılan altın kaçakçılığı operasyonunda el konulduğu anlaşıldı. İngiltere'ye kaçan şüpheli ve eşi hakkında yakalama kararı çıkartıldı
İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu’nda yaşanan akılalmaz hırsızlık, Cumhuriyet Savcısının, 1 Aralık günü yaptığı olağan denetim sırasında ortaya çıktı.
UZUN SÜREDİR İŞE GİTMEMİŞ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre savcı, büroda görevli işçi kadrosundaki Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmediğinin bildirilmesi üzerine şüphelendi.
25 KİLO ALTIN VE 50 KİLO GÜMÜŞ ÇALINDI
Anahtarların ve sorumluluğun emanet katibi Kemal Demir’de bulunması nedeniyle kasalar açtırıldı. Kasaların açılmasıyla birlikte yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün yerinde olmadığı görüldü. Hırsızlığın ortaya çıkmasıyla emanet bürosunda alarm verildi.
147 MİLYON TL DEĞERİNDE VURGUN
Yapılan incelemelerde emanet kasasında kayıp olan altın ve gümüşlerin, bir süre önce göçmenlere yönelik düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen materyaller olduğu tespit edildi.
İŞTE ÇALINAN ALTINLAR
Adli emanet bürosunda yapılan sayımda şu ana kadar: 9 bin 906 gram altın, 49 adet Reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altın, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınanların değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.
ŞÜPHELİ AİLESİYLE İNGİLTERE’YE KAÇTI
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, hırsızlığın büroda, 2021 yılında işçi statüsünde göreve başlayan Erdal Timurtaş tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte olayın ardından, 19 Kasım 2025 sabahı Saat: 08.22’de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere’ye uçakla kaçtığı belirlendi. Savcılık, Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkardı.
DİĞER ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği'nce arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR
Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelemeleri devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi. Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
147 milyon TL değerindeki altın ve gümüşün kaybolduğu Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda genişletilerek sürüyor.