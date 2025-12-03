Adli emanetten 25 kilo altın çalıp İngiltere'ye kaçtı! 147 milyon TL'lik vurgunda detaylar çıktı!

İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu’nda yaşanan akılalmaz hırsızlık, Cumhuriyet Savcısının, 1 Aralık günü yaptığı olağan denetim sırasında ortaya çıktı.

UZUN SÜREDİR İŞE GİTMEMİŞ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre savcı, büroda görevli işçi kadrosundaki Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmediğinin bildirilmesi üzerine şüphelendi.

25 KİLO ALTIN VE 50 KİLO GÜMÜŞ ÇALINDI

Anahtarların ve sorumluluğun emanet katibi Kemal Demir’de bulunması nedeniyle kasalar açtırıldı. Kasaların açılmasıyla birlikte yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün yerinde olmadığı görüldü. Hırsızlığın ortaya çıkmasıyla emanet bürosunda alarm verildi.

147 MİLYON TL DEĞERİNDE VURGUN

Yapılan incelemelerde emanet kasasında kayıp olan altın ve gümüşlerin, bir süre önce göçmenlere yönelik düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen materyaller olduğu tespit edildi.

İŞTE ÇALINAN ALTINLAR

Adli emanet bürosunda yapılan sayımda şu ana kadar: 9 bin 906 gram altın, 49 adet Reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altın, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınanların değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.