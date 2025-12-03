MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde şehit ailelerine seslenerek, "Başlarını öne eğdirmeyiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamen kapalıyız. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini zafiyete uğratmayız" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli TürkGün gazetesine açıklama yaptı.

Milletin "Terörsüz Türkiye" atılımlarının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. Terörsüz Türkiye hedefine zehirleme arasında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Hedef büyüktür, bu hedefin gerisine düşmek, tavize ve teslimiyete boyun eğmek söz konusu değildir. Göreceli anlaşmazlıkları önce çoğaltıp sonra körükleyen, ardından da düşmanlıklara dönüştürmek için fitne yayan iç ve dış hıyanet şebekesinin çarkı kırılacaktır.

Türkiye kutlu bir doğum arifesindedir. Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, bazen sinirler de gerilebilir, hatta temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir; fakat sabır, sebat ve soğuk kanlılıkla Türkiye sevdasında buluşmamız, ortak ve parlak bir geleceğe yürüme kararlılığımız her soru ve sorunla başa çıkmaya kafidir. "