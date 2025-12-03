Vladimir Putin ABD Temsilcisi Witkoff ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin'de bir araya geldi.

Yaklaşık 5 sürdüğü belirtilen görüşmeye dair Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev açıklamada bulunurken, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, ABD tarafı ile temasların süreceğini işaret ederken "Putin ile Witkoff arasındaki görüşme; yapıcı, faydalı ve anlamlı geçti." dedi.

Uşakov, görüşmede Ukrayna'da anlaşmaya varılması için bir dizi seçenek üzerinde müzakere yürüttüklerini ifade etti.

REKLAM

Uşakov, görüşmenin esasına ilişkin bilgilerin ise kamuoyuyla paylaşılmaması konusunda ABD tarafıyla anlaştıklarını dile getirirken, toprak tavizlerine ilişkin konu hakkında henüz bir çözüm bulunmadığını söyledi.

Uşakov, "Krizi çözmeye yakın değiliz ancak uzak da değiliz. Yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.