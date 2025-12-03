Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Vladimir Putin ABD Temsilcisi Witkoff ile görüştü | Dış Haberler

        Vladimir Putin ABD Temsilcisi Witkoff ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin sona erdiği aktarıldı. Görüşmeye Trump'ın damadı Jared Kushner de katıldı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 01:01 Güncelleme: 03.12.2025 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin'de bir araya geldi.

        Yaklaşık 5 sürdüğü belirtilen görüşmeye dair Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev açıklamada bulunurken, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, ABD tarafı ile temasların süreceğini işaret ederken "Putin ile Witkoff arasındaki görüşme; yapıcı, faydalı ve anlamlı geçti." dedi.

        Uşakov, görüşmede Ukrayna'da anlaşmaya varılması için bir dizi seçenek üzerinde müzakere yürüttüklerini ifade etti.

        REKLAM

        Uşakov, görüşmenin esasına ilişkin bilgilerin ise kamuoyuyla paylaşılmaması konusunda ABD tarafıyla anlaştıklarını dile getirirken, toprak tavizlerine ilişkin konu hakkında henüz bir çözüm bulunmadığını söyledi.

        Uşakov, "Krizi çözmeye yakın değiliz ancak uzak da değiliz. Yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"