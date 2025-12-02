Habertürk
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!

        Muğla'da zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın ölümünde dehşete düşüren bir gelişme yaşandı. Genç kızın iki kardeşinin de tedavi altına alındığı olayla ilgili evde yapılan aramada siyanür maddesine rastlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:56 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:07
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin ikamet ettiği evde siyanür maddesine rastlandı.

        İHA'nın haberine göre Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım'da aynı aileden Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) isimli üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması üzerine hemen Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan acil müdahalenin ardından genç kız, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        AFAD TESPİTTE BULUNDU

        Yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslinur Topal hayatını kaybetti. Diğer kardeşlerin ise bilinçlerinin açık olduğu ancak zehirlenme şüphesiyle hayati tehlikelerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda kardeşlerin ikamet ettiği evde siyanür maddesi tespit edildi.

        AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evin kendisinden ve ikametin hemen bitişiğinde bulunan un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer ürünlerden numuneler aldı. Alınan numuneler, gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

        #Son dakika haberler
